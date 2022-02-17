Скільки людей користуються супутниковим інтернетом Starlink: Маск назвав вражаючу цифру

Ще у серпні 2021 року SpaceX оголосила, що кількість користувачів інтернету Starlink сягає 100 000. За цей час їх кількість суттєво збільшилася і продовжує зростати.

Якщо вірити главі SpaceX Ілону Маску, сьогодні Starlink продала "250 тисяч терміналів" по всій планеті. Водночас точно не зрозуміло, чи відносяться його слова до кількості клієнтів сервісу чи до кількості виготовлених на сьогодні терміналів.

Не пропустіть Супутники SpaceX Starlink заважають вивчати небезпечні астероїди

І все ж можна припустити, що мовиться саме про кількість користувачів, адже це більш доречна підстава, для публікації такого твіту.

Твіт Маска з'явився через кілька днів після того, як геомагнітна буря вивела з ладу 40 нових супутників Starlink. Зараз на орбіті Землі знаходиться близько двох тисяч супутників SpaceX, які надають доступ до інтернету.

Трохи про Starlink та як він працює

Starlink використовує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті для надання широкосмугового доступу до інтернету своїм клієнтам на Землі. Хоча основна мета сервісу – принести швидкий інтернет у важкодоступні райони, нині будь-яка людина з 25 країн, де доступна послуга, може її підключити.

Спочатку інтернет-сервіс Starlink був запущений у США у жовтні 2020 року та пропонував швидкість підключення до 200 Мбіт/с.

Преміум-підписка на Starlink

Раніше цього місяця SpaceX почала пропонувати користувачам тариф Starlink Premium, в рамках якого надається підключення до мережі на швидкості до 500 Мбіт/с. При цьому щомісячна плата становить 500 доларів, а за термінал потрібно викласти додаткові 2500 доларів.

Читайте на сайті На орбіті може стати тісно: NASA стурбоване планами SpaceX, щодо запуску 30 000 супутників

Маск покладається на прибутковість Starlink

Розширення клієнтської бази Starlink передбачає, що сервіс може приносити SpaceX близько 25 мільйонів доларів на місяць. Проте це далеко не 50 мільярдів річного доходу, який, за прогнозами Маска, може генерувати Starlink, якщо вона захопить хоча б кілька відсотків світового телекомунікаційного ринку.

Розгортання Starlink могло б відбуватися швидше, якби не глобальний дефіцит чипів, що вплинув на виробництво терміналів для доступу до послуги.