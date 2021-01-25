Експерти підрахували вартість смартфонів, які ми викидаємо на сміття

Якщо вірити статистиці – щорічно на смітнику опиняються приблизно 150 мільйонів мобільних телефонів. Фахівці підрахували, що це не лише даремно викинуті мільярди доларів, але й маса токсичних відходів, які серйозно забруднюють навколишнє середовище.

Джерело: droid.news

На прикладі такої країни, як Велика Британія, фахівці підрахували, що кількість викинутих смартфонів коштують 9 мільярдів доларів потенційної втраченої вигоди. Разом з тим багато користувачів навіть не намагаються утилізувати старий ґаджет належним чином, одразу відправляючи його у сміття.

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Проблема утилізації смартфонів б'є по кишенях та екології

У ситуації що склалася цікавим є те, що існуючі служби обміну старих смартфонів не задовольняють потреби тих, хто намагається заробити на старому телефоні. Так, 25% з тих, хто здавав свій ґаджет при покупці нового, відчувають себе обдуреними, отримавши недостатньо грошей.

Зрозумілим є одне: система працює неефективно, адже щорічно втрачається 62,5 мільярда доларів, що вилітають у відро для сміття разом з іншими електронними відходами. При цьому тільки 18% цієї техніки потрапляє на переробку.

Чи існує вирішення проблеми

На думку експертів, вирішити проблему можна декількома способами. Наприклад, в деяких країнах існує ринок відновлених телефонів. Не менш ефективною є й звичайна переробка. Згідно з дослідженнями, золото в світових електронних відходах становить близько 11% від загальної кількості, що видобувається в рік. Цікаво, що на золотій копальні з тонни каменю отримують всього 5 грамів дорогоцінного металу, в той час, як на тонну смартфонів цей показник становить 200 грамів.



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Крім золота, з тонни мобільників можна отримати 100 кілограмів міді і 3 кілограми срібла. На жаль, поки більша частина всього цього йде на смітник, а загальна кількість щорічних токсичних електронних відходів збільшується на 100 мільйонів тонн.