Редакція Техно 24 уважно стежила за презентацією та зібрала усю інформацію про новинки Apple, які показали на заході. Звісно ж найочікуванішою новинкою презентації Apple став анонсувала iPhone 13-ї серії, але його показали аж в кінці заходу.

Не пропустіть Apple презентувала iPhone 13: все що відомо про новий смартфон

Що показали на презентації Apple 2021

Почалося все з оновлених версії iPad та iPad mini – почитати детальніше про те, що змінилося можна у нашому матеріалі.

Далі показали нову версію-смарт годинника Apple Watch series 7. Годинник отримав новий дизайн та чимало змін. Детальніше про все можна почитати тут.

Нарешті показали нові iPhone 13. Apple зберегла усю серію, однак дрібних змін чимало. Яким буде iPhone 13 та 13 mini читайте тут, а як змінився та що отримав iPhone 13 Pro та 13 Pro Max ви дізнаєтесь тут.

Також ми підготували детальний матеріал з інформацією про всі пристрої Apple показані на презентації та оновлення, які вони отримали – матеріал можна прочитати тут.



Тім Кук презентує новий iPhone 13 / Скриншот

Ціни на iPhone 13 в Україні

Офіційна вартість iPhone 13 і 13 mini не змінилася:

молодша модель стартує від 699 доларів ;

; старша – від 799 доларів.

Смартфони iPhone 13 Pro та 13 Pro Max коштуватимуть так:

ціна звичайної "прошки" стартує від 999 доларів .

. Pro Max версія обійдеться стартуватиме з 1099 доларів.

Що стосується цін на iPhone 13 в Україні, то, за прогнозами рітейлера "Алло", вони будуть наступними:

iPhone 13 mini з дисплеєм 5.4'' – від 27 999 гривень ;

; iPhone 13 з дисплеєм 6.1'' – від 29 999 гривень ;

; iPhone 13 Pro з дисплеєм 6.1'' – від 39 999 гривень ;

; iPhone 13 Pro Max з дисплеєм 6.7'' – від 43 999 гривень.

Офіційний старт продажів в Україні очікується вже у найближчий місяць.