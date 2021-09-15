Редакція Техно 24 уважно стежила за презентацією та зібрала усю інформацію про новинки Apple, які показали на заході. Звісно ж найочікуванішою новинкою презентації Apple став анонсувала iPhone 13-ї серії, але його показали аж в кінці заходу.
Не пропустіть Apple презентувала iPhone 13: все що відомо про новий смартфон
Що показали на презентації Apple 2021
- Почалося все з оновлених версії iPad та iPad mini – почитати детальніше про те, що змінилося можна у нашому матеріалі.
- Далі показали нову версію-смарт годинника Apple Watch series 7. Годинник отримав новий дизайн та чимало змін. Детальніше про все можна почитати тут.
- Нарешті показали нові iPhone 13. Apple зберегла усю серію, однак дрібних змін чимало. Яким буде iPhone 13 та 13 mini читайте тут, а як змінився та що отримав iPhone 13 Pro та 13 Pro Max ви дізнаєтесь тут.
- Також ми підготували детальний матеріал з інформацією про всі пристрої Apple показані на презентації та оновлення, які вони отримали – матеріал можна прочитати тут.
Тім Кук презентує новий iPhone 13 / Скриншот
Ціни на iPhone 13 в Україні
Офіційна вартість iPhone 13 і 13 mini не змінилася:
- молодша модель стартує від 699 доларів;
- старша – від 799 доларів.
Смартфони iPhone 13 Pro та 13 Pro Max коштуватимуть так:
- ціна звичайної "прошки" стартує від 999 доларів.
- Pro Max версія обійдеться стартуватиме з 1099 доларів.
Що стосується цін на iPhone 13 в Україні, то, за прогнозами рітейлера "Алло", вони будуть наступними:
- iPhone 13 mini з дисплеєм 5.4'' – від 27 999 гривень;
- iPhone 13 з дисплеєм 6.1'' – від 29 999 гривень;
- iPhone 13 Pro з дисплеєм 6.1'' – від 39 999 гривень;
- iPhone 13 Pro Max з дисплеєм 6.7'' – від 43 999 гривень.
Офіційний старт продажів в Україні очікується вже у найближчий місяць.