Компанія Samsung оприлюднила цікаву статистику щодо використання мобільного додатку Samsung Health за 2020 рік. Зокрема, експерти підрахували яку дистанцію усі користувачі Samsung Health пройшли у минулому році.

За підрахунками компанії, цей загальний показник кроків перевищив 78 трильйонів кроків, пройшовши сумарно 59 мільярдів кілометрів, кажуть у Samsung.

Цікаво У WhatsApp новий рекорд за кількістю дзвінків напередодні Нового року

Ця відстань – приблизно 200 подорожей від Землі до Сонця і назад або ж 1,5 мільярда подорожей навколо планети.

Скільки користувачі Samsung находили за рік / Скріншот

Ще трохи цікавих цифр

Загалом, додатком Samsung Health у 2020 році користувалися 200 мільйонів осіб по всьому світу. Ці користувачі разом спалили близько 3 мільярда калорій.

"Ми вдосконалюємо Samsung Health і додаємо в додаток нові можливості, які надають користувачам ще більше способів залишатися активними в будь-якому місці і в будь-який час", – додав старший віце-президент з корпоративних питань і керівник групи охорони здоров'я підрозділу мобільних комунікацій Samsung Electronics Те Чжон Джей Ян.

Тож вже у 2021 році Samsung запустить «Групові змагання» в додатку Samsung Health1. Це дасть змогу організовувати спортивні змагання для групи до 10 осіб. Функція стане доступна з 12 січня.