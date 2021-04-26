Скільки грошей втратить користувачі через витівки хакерів у 2021 році

Через пандемію та карантин 2020 рік можна вважати роком діджиталізації. Однак, разом із комфортом це призвело до активізації дій хакерів.

Фахівці аналітичної компанії Juniper Research зробили прогноз щодо збитків в електронній комерції, пов'язані з шахрайством.

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Експерти вважають, що у цьому році сума збитків перевищить 20 мільярдів доларів. У 2020 році ця сума складала 17,5 мільярдів доларів. Тож прогноз повідомляє про зростання на 18%.

Хто стає жертвами

Проведене Juniper Research дослідження показує, що найчастіше жертвами хакерів стають споживачі (адже вони частіше звертаються до електронної комерції), а також продавці, що приділяють недостатньо уваги питанням безпеки.

Лідером щодо втрат від шахрайства буде Китай. В 2025 році на цю країну буде припадати понад 40% збитків від шахрайства в електронній комерції або понад 12 мільярдів доларів.

Як захиститись

Одним із способів протидії шахрайству названо використання штучного інтелекту. Експерти впевнені, що це дасть змогу підвищити безпеку на всіх потенційно уразливих напрямках через аналіз поведінкової біометрії.

При цьому аналітики уточнюють, що підвищення безпеки повинно відбуватись без завдання складності для споживачів.