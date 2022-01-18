Скільки грошей вкрали північнокорейські хакери за 2021 рік: звіт Chainalysis

У 2021 році діяльність хакерів нанесла особливо багато шкоди, зокрема фінансової. Свій внесок у сумну статистику зробили й кіберзлочинці з Північної Кореї.

За даними блокчейн-аналітиків з компанії Chainalysis, пов'язані з Північною Кореєю хакери вкрали криптовалюти на суму майже 400 мільйонів доларів. Загалом у 2021 році вони зламали сім компаній.

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Статистика

Що цікаво, роком раніше обсяг викрадених коштів оцінювався в 300 мільйонів доларів.

Більшу частину діяльності приписують хакерській групі Lazarus , хоча під цією назвою, судячи з усього, ховається відразу кілька окремих північнокорейських угруповань.

, хоча під цією назвою, судячи з усього, ховається відразу кілька окремих північнокорейських угруповань. Згідно з дослідженням, 58 відсотків вкрадених коштів припали на Ethereum.

Частка біткойна склала тільки 20 відсотків украдених коштів.

Більшість коштів зловмисники відмили й перевели в готівку, використовуючи спеціальні сервіси, а також азійські криптообмінники.

Однак в готівку перевели не всю суму.

Експерти Chainalysis виявили криптовалюту на суму понад 170 мільйонів доларів, яку хакери викрали у 49 криптовалютних бірж у період з 2017 по 2021 рік. Ці гроші явно відклали для довгострокового зберігання.

Зазвичай північнокорейські хакери діють в конкретних областях, включаючи політично орієнтований кібершпіонаж, стеження за дисидентами, економічне шпигунство.

Групу Lazarus найчастіше пов'язують з атаками на банки та криптовалютні проєкти. Американська влада відстежує її як BlueNoroff. Міністерство фінансів США називає цих хакерів машиною заробляння грошей для Північної Кореї, зокрема її ядерної та балістичної програм.

, які випадково заразили власний комп'ютер своїм вже вірусом, давши змогу спеціалістам з кібербезпеки спостерігати за ними та дізнатися подробиці про їхню діяльність.