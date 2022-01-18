За даними блокчейн-аналітиків з компанії Chainalysis, пов'язані з Північною Кореєю хакери вкрали криптовалюти на суму майже 400 мільйонів доларів. Загалом у 2021 році вони зламали сім компаній.

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Статистика

Що цікаво, роком раніше обсяг викрадених коштів оцінювався в 300 мільйонів доларів.

Більшу частину діяльності приписують хакерській групі Lazarus , хоча під цією назвою, судячи з усього, ховається відразу кілька окремих північнокорейських угруповань.

, хоча під цією назвою, судячи з усього, ховається відразу кілька окремих північнокорейських угруповань. Згідно з дослідженням, 58 відсотків вкрадених коштів припали на Ethereum.

Частка біткойна склала тільки 20 відсотків украдених коштів.

Більшість коштів зловмисники відмили й перевели в готівку, використовуючи спеціальні сервіси, а також азійські криптообмінники.

Однак в готівку перевели не всю суму.

Експерти Chainalysis виявили криптовалюту на суму понад 170 мільйонів доларів, яку хакери викрали у 49 криптовалютних бірж у період з 2017 по 2021 рік. Ці гроші явно відклали для довгострокового зберігання.

Зазвичай північнокорейські хакери діють в конкретних областях, включаючи політично орієнтований кібершпіонаж, стеження за дисидентами, економічне шпигунство.

Групу Lazarus найчастіше пов'язують з атаками на банки та криптовалютні проєкти. Американська влада відстежує її як BlueNoroff. Міністерство фінансів США називає цих хакерів машиною заробляння грошей для Північної Кореї, зокрема її ядерної та балістичної програм.

Нещодавно ми писали про хакерів, які випадково заразили власний комп'ютер своїм вже вірусом, давши змогу спеціалістам з кібербезпеки спостерігати за ними та дізнатися подробиці про їхню діяльність.