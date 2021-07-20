Відомо скільки часу користувачі смартфонів витрачають на додатки

Аналітична компанія App Annie провела дослідження того, скільки користувачі проводять часу у додатках. Виявилося, що власники смартфонів витрачають до чотирьох годин в день на різні сервіси.

Експерти проаналізували дані з дев'яти найбільших країн, серед яких Індія, Японія, Південна Корея, Бразилія, Мексика та інші. Основою для досліджень стали смартфони на базі Android через те, що операційна система переважає на міжнародному ринку у кількісному співвідношенні.

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Скільки часу користувачі тратять на додатки

Фахівці з'ясували, що близько 20% користувачів проводить у смартфоні більше ніж чотири години на день. На жаль, дослідники не уточнили чим частіше користуються власники пристроїв – соціальними мережами чи відеоіграми. Попри це, зазначається, що найбільшим доходом можуть похвалитися ігри, серед яких Clash Royale, Lineage M та інші.

Фактично час, поведений у смартфоні зріс на 45% за останні два роки. На думку експертів, значну частину у цьому зіграла спалах коронавірусної інфекції COVID-19. Вони стверджують, що зараз людям складно відмовитися від проведення часу у своїх смартфонах при поверненні до звичайного режиму.