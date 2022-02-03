24 канал зібрав останню інформацію щодо бойкоту найпопулярнішого в світі сервісу для прослуховування музики за підпискою. Розповідаємо, чому cancel culture добралась до Spotify і до чого тут Джо Роган, подкаст якого виходить на платформі.

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У Spotify великі проблеми

Почнемо з кінця, з наслідків. Як повідомляють світові ЗМІ, які висвітлюють це питання, за п'ять останніх днів 2021 року акції компанії впали на 8 відсотків, а загалом з початку року знизилися майже на 30 відсотків. Видання Bloomberg оцінило втрати компанії щонайменше у 4 мільярди доларів. Ситуацію не врятували навіть коментарі керівництва компанії та обіцянки виправитись – 31 січня ціна акцій змінилась лише на 1 відсоток.

Як усе починалося: Джо Роган, антивакцинатори та перша реакція

31 грудня 2021 року героєм подкасту Joe Rogan Experience, ексклюзивні права на трансляцію якого купив раніше Spotify, став доктор Роберт Мелоун.

Joe Rogan Experience – це найпопулярніший у світі подкаст, за даними Edison Research, в якому його ведучий Джо Роган разом з гостями обговорює найрізноманітніші теми – від політики до відкриттів у галузі квантової механіки та медицини. Його гостями були такі гучні імена як Ілон Маск (саме тут підприємець свого часу прямо в кадрі курив марихуану, що стало приводом для тисяч мемів), науковець Ніл де Грасс Тайсон, актор Роберт Дауні-молодший, Майк Тайсон, Бен Шапіро та інші. Кожен епізод подкасту слухають понад 11 мільйонів людей. А багаторічний контракт щодо ексклюзивних прав на подкаст між Роганом та Spotify оцінюють у 100 мільйонів доларів.

Темою злощасного випуску була вакцинація від коронавірусу. Як не дивно, але Мелоун, який називає себе одним із розробників технології мРНК, яка лягла в основу вакцин Moderna і Pfizer, є антивакцинатором.

Варто зазначити, що така позиція Мелоуна є перебільшенням. За інформацією видання Бабель, він дійсно проводив дослідження на цю тему ще у 1989 році й навіть публікував про це статтю. Однак на практиці жодних результатів не демонстрував. Технологію мРНК, завдяки якій BioNTech, Pfizer та Moderna змогли розробити вакцини від COVID-19, світові подарували американський імунолог Кіззмекія Корбетт, заступник директора Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) імунолог Барні Грем, угорський біохімік Каталін Каріко та американський вчений Дрю Вайсман.

Отож, в ефірі Роберт Мелоун заявив, що вакцини не тільки не працюють, а й підвищують ризик захворіти на коронавірус у тих, хто вже його переніс.

На його думку "третина населення США доведена до масового психозу" як у Німеччині 1930-х, коли до влади прийшли нацисти, а лікарні фінансово вмотивовані, щоб списувати на коронавірус ті смерті, які сталися без його участі.

Варто зазначити, що у Штатах Мелоун відомий радше не як вчений, а як пропагандист, що поширює фейки. Наприклад, влітку 2021 року він поділився в соціальних мережах інформацією, що вакцини призводять до смерті майже половини пацієнтів. Пізніше його результати спростували, але він знову виступив із заявою, що вакцини можуть погіршити симптоми COVID. В результаті аккаунт Мелоуна в Twitter заблокували "за порушення політики платформи й публікацію неправдивої інформації про коронавірус і вакцини".

Наприклад, влітку 2021 року він поділився в соціальних мережах інформацією, що вакцини призводять до смерті майже половини пацієнтів. Пізніше його результати спростували, але він знову виступив із заявою, що вакцини можуть погіршити симптоми COVID. В результаті аккаунт Мелоуна в Twitter заблокували "за порушення політики платформи й публікацію неправдивої інформації про коронавірус і вакцини". Відповіддю на подкаст з Мелоуном став відкритий лист, підписаний понад 270 вченими та медиками, у якому вони звинуватили Spotify у "просуванні бездоказових теорій змови" . Науковці зажадали від платформи перевірки на наукову достовірність тих шоу, які піднімають тему коронавірусу і пандемії.

Науковці зажадали від платформи перевірки на наукову достовірність тих шоу, які піднімають тему коронавірусу і пандемії. YouTube, не очікуючи реакції спільноти, почав видаляти копії епізоду, які почали поширюватися на неофіційних каналах, пояснивши рішення "порушенням правил спільноти".

Однак справжній скандал вибухнув не одразу…

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Ніл Янг вступає в гру

Ніл Янг – відомий рок-музикант, який займає 34 місце в списку "100 найвеличніших виконавців" за версією Rolling Stone і дев'яте місце в списку "100 найвеличніших гітаристів" за версією Mojo. Він опублікував відкритий лист до свого менеджера та лейблу Warner Bros. з вимогою видалити його пісні зі Spotify.

Я роблю це, тому що Spotify розповсюджує фейки про вакцини, які можуть призвести до смерті довірливих слухачів. Вони можуть залишити собі Янга, або Рогана, але не обох,

– написав музикант.

У Янга, можна сказати, є особиста мотивація виступити з такою заявою, адже у 1951 році він перехворів на поліомієліт, доступу до вакцини від якого на той час ще не було. За рік до того її лише починали тестувати на людях і до масового використання залишалися роки.

У результаті Spotify справді видалив всю бібліотеку музиканта, щомісячна аудиторія якого перевищувала 6 мільйонів людей і приносила йому понад 60 відсотків усього прибутку. Сам лист Ніла Янга уже видалено. Але він був не єдиним. Звернення запустило цілу лавину бойкотів з боку інших творців контенту – музикантів та подкастерів.

Підтримку Янгу висловила ВООЗ, а також колеги на кшталт рокера Пітера Фремптона та співачки Джоні Мітчелл. Остання заявила, що "безвідповідальні люди поширюють брехню, яка коштує людям життя" і також зажадала від стримінгового сервісу видалити свої пісні з платформи, попри 3 мільйони щомісячних слухачів.

Подкастерка і професорка Брене Браун заявила, що не записуватиме більше нічого "до подальшого повідомлення".

Стурбованість бездіяльністю Spotify висловила навіть продюсерська компанія принца Гаррі та Меган Маркл Archewell Productions , пише The Guardian. Втім, від свого контракту на 24 мільйони доларів подружжя не відмовилося.

, пише The Guardian. Втім, від свого контракту на 24 мільйони доларів подружжя не відмовилося. Деякі видання зазначили, що Spotify дійсно недостатньо якісно модерує контент, пов'язаний з вакцинами, наводячи в приклад YouTube, який оперативно видаляв усі копії та фрагменти подкаста Джо Рогана.

У соцмережах з'явилися теги #DeleteSpotify, #DropSpotify, #CancelSpotify та #SpotifyDeleted. Вони закликали звичайних користувачів по всьому світу відмовитися від використання платформи на знак протесту. Судячи з усього, велика їх кількість це й зробили.

Тим часом служба підтримки сервісу "впала" через надвеликий наплив звернень від користувачів.

Джо Роган під вогнем: що каже та як виправдовується

Сам Джо Роган теж зреагував на ту напругу, яка з кожним днем наростає довкола ситуації. 31 січня він опублікував відеозвернення в інстаграмі, в якому пояснив свою позицію.

Вибачившись перед аудиторією, Роган заявив, що тільки хотів дізнатися точку зору людей з "різними думками", і не прагне сіяти розбіжності та дезінформацію. Також він нагадав, що раніше запрошував лікаря з протилежними переконаннями, Майкла Остерхольма, який входить до консультативної ради Джо Байдена щодо ковіду. Ведучий пообіцяв і надалі кликати до себе на шоу експертів з різними поглядами на спірні питання.

Я зроблю все можливе, щоб збалансувати спірні точки зору з думками інших людей і знайти кращий погляд на проблему. Вибачте, якщо розлютив вас,

– сказав він у ролику.

Загалом Роган висловив готовність змінювати свій продукт. "Я хочу подякувати Spotify за те, що він підтримав мене в цей час, і мені дуже шкода, що це відбувається з ними", — додає автор, після чого також вибачається й перед виконавцями Нілом Янгом та Джоні Мітчелл.

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Коментар Spotify: що зміниться на сервісі після скандалу

30 січня 2021 року Spotify вперше опублікував правила модерації контенту на платформі. Раніше про такі дізнатися було неможливо з жодних офіційних джерел – доводилось вірити компанії на слово. А вона тим часом в інтерв'ю The Hollywood Reporter заявляла, що з початку пандемії видалила понад 20 тисяч подкастів про ковід.

Ми хочемо, щоб вся світова музика й аудіо контент були доступні користувачам Spotify. Разом з цим приходить велика відповідальність за баланс між безпекою для слухачів і свободою для творців. З початку пандемії ми видалили понад 20 000 випусків подкастів, пов'язаних з COVID-19. Ми шкодуємо про рішення Ніла видалити свою музику зі Spotify, але сподіваємося незабаром знову вітати його,

– каже представник Spotify виданню.

Сервіс анонсував оновлення, які стосуватимуться матеріалів про коронавірус та інші захворювання. Тепер подкасти з хибною медичною інформацією блокуватимуться ще ефективніше, а при повторних порушеннях обліковий запис автора будуть видаляти з сервісу назавжди. Також епізоди подкастів, які торкатимуться цієї теми, будуть помічатися мітками з дисклеймером – вони направлятимуть слухачів до спеціального розділу "Все про COVID-19", де відповідною інформацією ділитимуться досвідчені й авторитетні науковці та лікарі.

Ґрунтуючись на повідомленнях користувачів протягом останніх декількох тижнів, ми зрозуміли, що зобов'язані зробити більше, щоб забезпечити доступ до інформації від медичних і наукових спільнот, які допомагають нам і направляють нас в цей безпрецедентний час. Ми почули вас і робимо наступні кроки,

– заявили в компанії.

Однак чи матимуть такі дисклеймери ефект в умовах потужного антивакцинаторського руху, який постійно поширює все нові й нові повідомлення з дезінформацією? Професорка юриспруденції Еллен Гудман, яка спеціалізується на сфері інформаційної політики, не вірить в надійність цього кроку. В інтерв'ю каналу ABC вона каже: "Дослідження показують, що позначки про необхідність перевірки фактів не здатні змінити переконання людей. З іншого боку, якщо у людини ще немає сформованих переконань, якщо вона ще не вступила в табір згодних чи незгодних, такий дисклеймер може мати ефект".

Наслідки вже тут

Наразі неясно, скільки користувачів Spotify пішли з сервісу. Однак скандал очікувано призвів до втечі інвесторів: згідно з даними ринку акцій Nasdaq, акції Spotify впали на 12 відсотків уже через тиждень після того, як Ніл Янг попросив видалити його музику. Після цього вони дещо виросли в ціні, але з 1 лютого знову показують падіння.

Спроби компанії виправити ситуацію не працюють, адже після довгої мовчанки виглядають дещо запізнілими.