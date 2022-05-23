Через скарги і не тільки відеохостинг заблокував та видалив низку каналів, серед яких не лише новостворені канали для поширення пропаганди та брехні, але й такі відомі блогери, як Володимир Соловйов. Також з платформи було видалено канали Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ Росії.

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Водночас представники платформи не надали точних критеріїв модерації контенту щодо війни в Україні. Втім, що точно відомо, так це те, що YouTube почав пильніше приглядатися до російських каналів, оскільки багато з них пропагують насильство та ненависть щодо українців.

У нас є правила, які забороняють заперечувати значні насильницькі події, від голокосту до стрілянини у школі Сенді-Хук. Звісно, в Україні відбувається велика насильницька подія. І ми застосували це правило для безпрецедентних дій на платформі,

– повідомив продуктовий директор YouTube Ніл Мохан.

YouTube бояться блокувати у Росії

Після того, як YouTube почав видаляти пропагандистські відео та блокувати канали російських блогерів та відомств, у Росії почали погрожувати закриттям платформи. Ці погрози лунають доволі часто й досі, але ніхто не вживає жодних заходів, щодо блокування сервісу і цьому є свої причини.

Відеохостинг компанії Google завжди був чудовим інструментом для "поширення фейків і неправдивої інформації". Росія ж володіє найбільшою на планеті фабрикою тролів і може дозволити собі плодити сотні акаунтів та поширювати тисячі пропагандистських та брехливих відео про війну в Україні.

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Якщо заблокувати YouTube, агресор втратить інструмент для поширення такої інформації.