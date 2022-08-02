Історія галеона та його скарбу

Іспанський галеон Nuestra Señora de las Maravillas затонув внаслідок навігаційної помилки 4 січня 1656 року. Сталося це у момент проходження корабля через Флоридську протоку – судно налетіло на рифи.

Не пропустіть У Польщі знайшли курган, під яким може лежати король вікінгів Харальд Синьозубий

Тоді на борту перебувало 650 осіб з яких вижили лише 45 і це при тому, що на момент аварії неподалік перебували ще понад 20 кораблів, які намагалися провести рятувальну операцію та врятувати людей з галеона. Чимало людей стали жертвами акул.

Галеон тримав курс з Гавани до Іспанії і перевозив скарби з Америки. Там були як королівські, так і приватні цінності, і навіть контрабанду. Цікаво, що Nuestra Señora de las Maravillas також перевозила вантаж, врятований з іншого іспанського судна, яке зазнало аварії біля берегів Еквадору.



Місце аварії галеона Nuestra Señora de las Maravillas / Фото The Guardian

Після аварії іспанці майже відразу організували операцію з підняття вантажу і їм навіть це вдалося частково. Річ у тім, що внаслідок сильного удару об риф судно розкололося на дві частини, а на місці залишилася лише носова частина разом з вантажем, що перебував у ній.

Спроби знайти скарби

Протягом XVII і XVIII століть іспанські, англійські, французькі, голландські, багамські та американські мисливці за скарбами пірнали у води, що кишіли акулами, в надії отримати свою частку вантажу. Зрозуміло, ні про яке дбайливе ставлення до залишків галеону не йшлося: його просто грабували, розламували, щоб було зручніше шукати. Мало хто вірив, що до наших днів щось залишилося від нього.



Прикраси, золото та смарагди / Фото Brendan Chavez

Підводні археологи з приватної компанії Allen Exploration планували шукати сліди можливого дрейфу кормової частини галеону, яку, як вважалося, могло трохи віднести від місця аварії. Судно затонуло на західній стороні Малої Багамської банки, більш ніж за 70 кілометрів від берега. Вивчивши східну сторону банки, археологи виявили великий слід уламків кормової частини, що протягнувся більш як на 13 кілометрів. А ще вони знайшли скарби.

Це насамперед тонко зроблені прикраси із золота та коштовностей: складний золотий філігранний ланцюжок з візерунками у вигляді троянд. Золота підвіска з хрестом Святого Якова та індійським безоаровим каменем, який тоді цінувався в Європі за свої "цілющі" властивості, зроблена у формі раковини. Це символ, яким впізнавали паломників, які прямують до Сантьяго-де-Компостела, до могили Святого Якова.



Підвіска з хрестом святого Якова / Фото Nathaniel Harrington

Ця знахідка, швидше за все, пов'язана з Орденом Сантьяго — військово-релігійним лицарським орденом, який захищав паломників і брав активну участь у морській торгівлі Іспанії. На іншій підвісці зображений золотий хрест Святого Якова над великим зеленим овальним смарагдом в обрамленні дюжини квадратних смарагдів, які, можливо, символізують 12 апостолів.

Крім того, археологи підняли з морського дна велику кількість неогранених смарагдів та аметистів. Їх видобули у Колумбії, але у декларацію вписати "забули", що свідчить про контрабандну торгівлю.

Трохи про компанію Allen Exploration

Компанія Allen Exploration заснована Карлом Алленом, який створив успішний бізнес із виробництва пластмас, а потім відійшов від справ, став філантропом та дослідником підводного світу Багамських островів.

Читайте на сайті Катастрофічна посуха в Італії відкрила людям давно затонулий корабель

Він був переконаний, що не весь галеон Nuestra Señora de las Maravillas був знищений, і хотів вивчити судно археологічно, на відміну від своїх попередників, які не публікували жодних наукових праць і просто продавали знахідки. Причому їх цікавили лише коштовності, тоді як зараз підводні археологи збирають усі деталі корабля.

Використовуючи новітні технічні засоби, вони виявили кам'яний баласт, залізні кріплення, що колись скріплювали корпус судна, залізні кільця та штирі з такелажу. Крім того, знайшли досить багато начиння – від глечиків з оливками до китайських та мексиканських тарілок – і навіть особисті речі, включаючи вкриту сріблом рукоятку меча.