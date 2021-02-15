Команда дослідників з Університету штату Колорадо навчила систему на базі ШІ від NVIDIA Jetson edge на понад 20 тисячах зображень собак. Тепер система здатна тренувати вихованців. ШІ визначає, коли собака сидить, стоїть чи лежить.

Якщо вихованець займає потрібне положення по команді, то система винагородить пса, автоматично подаючи йому частування.

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Особливості навчання системи NVIDIA Jetson edge

Джейсон Сток і Том Кеві, аспіранти факультету інформатики, використали для навчання ШІ NVIDIA Jetson edge більше 20 тисяч зображень собак у різних положеннях. Використовуючи камеру, система змогла проаналізувати стан собак за частки секунд. Точність тестування склала до 92% при швидкості близько 39 кадрів в секунду.

Дослідники припускають, що дресирувальники і власники собак зможуть використовувати систему, щоб дресирувати свою собаку віддалено, наприклад, будучи на роботі.

Демонстрація роботи системи для дресирування собак, відео: