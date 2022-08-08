П'ять міст на заході України отримають мережі станцій якості повітря

Вже скоро Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький та Чернівці отримають прилади для вимірювання якості повітря. Зараз мешканці зазначених міст можуть подати заявку на встановлення станції у себе.

Як повідомляє 24 канал, встановлення мереж станцій моніторингу якості повітря ініціює команда ЛУН Місто AIR, яка вже має мережі станцій якості повітря у Києві, Львові та Одесі. Станції розроблені завдяки співпраці з науковцями Київського національного університету імені Шевченка.

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Як працюють станції

Прилади вимірюють концентрацію наддрібних часточок: PM 1, PM 2.5, PM 10, а також температуру, вологість та тиск. Завдяки цьому містяни отримують інформацію про забрудненість повітря через автомобільні викиди та масштабні пожежі.

Під час війни ми маємо фіксувати всі злочини росії – зокрема екологічні. Наша система допоможе у цьому. Крім того, якість повітря є важливою завжди, адже забруднене повітря загострює та провокує серцево-судинні, легеневі, респіраторні захворювання, погано впливає навіть на психічне здоровʼя,

​– коментує Анна Денисенко, кураторка ЛУН Місто AIR.

У Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях станції будуть безкоштовно встановлені у містян-волонтерів, які захочуть допомогти моніторингу якості повітря і яким цікаві технічні новинки.



Датчик системи моніторингу повітря / Фото ЛУН

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Щоб подати заявку на встановлення станції за своїм вікном, потрібно заповнити форму. Її розглянуть і якщо локація підходить, нададуть станцію.

Слідкувати за показниками станцій можна буде в реальному часі на інтерактивній карті та у Telegram- і Viber-ботах. Запуск мереж запланований на осінь 2022.