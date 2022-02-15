В системі Ethereum знайшли вразливість, яка могла зробити будь-кого найбагатшою людиною світу

Розробник програмного забезпечення Джей Фріман виявив уразливість в блокчейн-мережі Ethereum. Вона дозволяла випускати нескінченне число токенів. Він вирішив піти чесним шляхом і повідомив про баг.

Уразливість пов'язана з роботою проєкту Optimism, відповідального за масштабування протоколу рівня Layer 2 для мережі Ethereum. Він дозволяє проводити транзакції з Ethereum дешевше, знижуючи комісію за угоди.

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Що відомо

Джей Фріман – розробник джейлбрейк-магазину Cydia. Він повідомив про свою знахідку керівництво Optimism на початку лютого.

Як розповідав Фріман, вразливість давала можливість "випускати довільну кількість токенів" через багаторазове повторення транзакції.

через багаторазове повторення транзакції. Використовуючи її, він міг випустити й привласнити собі скільки завгодно монет і в підсумку став би найбагатшою людиною планети.

Для експлуатації багу йому знадобився спеціальний софт, який він розробив сам.

Однак програміст все ж вирішив піти чесним шляхом і повідомив про проблему компанію.

Аналіз показав, що помилка не використовувалась зловмисниками, однак лише одного разу була випадково ініційована співробітником Etherscan. Тоді не було створено жодного зайвого ETH, який можна було б використовувати.

Проблему усунули протягом декількох годин після її підтвердження, а також передали інформацію про неї іншим пов'язаним проєктам, включаючи постачальників інфраструктури.

Нагорода

Однак без грошей Джей Фріман не залишився. Власники проекту Optimism розповіли в своєму блозі про виплату Фріману максимально можливої винагороди в рамках програми Immunefi Bug Bounty – 2 000 042 доларів.