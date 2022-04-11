Система відеоспостереження у Львівській області зможе надточно розпізнавати людей та автівки

У понеділок відбулася презентація проєкту Vision – системи, яка допоможе надточно розпізнавати людей та автомобілі. Вона працюватиме вкупі з централізованою системою відеоспостереження у Львівській області.

Завдяки проєкту Vision правоохоронці зможуть аналізувати та розпізнавати підозрілих осіб та транспортні засоби, ідентифікувати їх та відстежувати переміщення за заданими параметрами. Також передбачене постійне вдосконалення системи та розширення функціоналу.

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Підтримує проєкт Vision Львівський ІТ Кластер. Саме він фінансує закупівлю необхідних компонентів системи. Реалізовуватиме проєкт Головне управління Національної поліції у Львівській області за сприяння Львівської ОВА. Співпрацю закріпили підписанням відповідної угоди.

Керівник Головного управління національної поліції у Львівській області Олександр Шляховський висловив вдячність Львівському ІТ Кластеру та обласній владі за розбудову системи відеонагляду. Він також зазначив, нова система дозволить поліції пришвидшити процес проведення всіх заходів, які зазвичай проводяться під час розкриття та недопущення злочинів.

Це особливо актуально в умовах воєнного часу, бо люди потребують відчуття захисту,

– додав Шляховський.



Степан Веселовський, Максим Козицький та Олександр Шляховський / Фото Львівський ІТ Кластер

Голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що Львівщину потрібно робити безпечною у кожному її куточку і попросив керівників громад області, долучатися до проєкту Львівського ІТ Кластера та Національної поліції.

Це справді створює безпечні умови для життя людей в територіальних громадах. Що більше камер ми підключимо, то більше інструментів у своїх руках має поліція для того, щоб розкривати злочини. Наші міста і села стануть більш безпечними,

– зазначив Козицький.

Завдяки проєкту Vision після першого етапу його реалізації органи забезпечення правопорядку та оборони зможуть аналізувати та розпізнавати зазначені параметри автомобілів, навіть коли наявні неповні дані про транспортний засіб, що є критично важливо при обробці даних свідків подій.

Окрім того, швидкість обробки аналітичних даних в системі збільшується в 100 разів, та забезпечується надшвидкий пошук в базі з 2 мільярдів записів по зафіксованих транспортних засобах.