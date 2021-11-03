Система нова, проблеми старі: давній баг перебрався у Windows 11 – як він проявляється

У 2019 році користувачі Windows 10 помітили один дивний баг. Він не створює небезпеки для комп'ютера, але може дещо навантажувати систему. Виявилось, що й нова версія операційної системи успадкувала цю особливість.

З незрозумілої досі причини Windows 10 та 11 створюють сотні й навіть тисячі порожніх папок у директорії System32. Вони не займають місце в пам'яті, оскільки в них немає жодних файлів, проте можуть знижувати швидкодію комп'ютера, а особливо на слабких пристроях.

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Що відомо

Цей баг нестрашний, але може дратувати. Особливо тих, хто прагне до перфекціонізму.

Ймовірно, ці теки створюються програмою Provisioning Package Runtime Processing з файловим ім'ям ProvTool.exe.

Їх можна видалити без будь-яких негативних наслідків, але не виключено, що через деякий час вони з'являться знову на тому ж місці.



Старий баг, який досі не виправила Microsoft / Скриншот 24 каналу

Microsoft знає про проблему ще з 2019 року, але й досі нічого не зробила. Це може означати кілька речей: або компанія сама не знає у чому річ і як це виправляти, або навмисне ігнорує, визнаючи проблему не найважливішим завданням, або ж узагалі так задумано і жодної проблеми тут немає.

Ви також можете перевірити, чи зачепила проблема ваш пристрій. Для цього необхідно перейти за такою адресою: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local. Якщо в директорії знайдеться безліч однотипних папок, їх можна видалити.