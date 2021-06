Сімпл дімпл, попіт, сквіш: які іграшки українці купують своїм дітям в інтернет-магазинах

1 червня в Україні відзначають День захисту дітей. Напередодні свята фахівці інтернет майданчиків розповіли, які іграшки українці купують своїм дітям в інтернеті найчастіше.

Нові спінери – поп іт та сімпл дімпл

Фахівці найбільшого маркетплейсу країни Prom.ua відзначають, що у травні 2021 року, серед дитячих товарів перше місце зайняли антистрес-іграшки. Приріст за кількістю замовлень збільшився у 370 разів у порівнянні з травнем 2020 року, а середній чек збільшився на 95% і становить 285 гривень.

Цікаво Огляд Huawei Band 6: стильний смартгодинник із великим дисплеєм

Серед таких іграшок, найпопулярніші – поп іт та сімпл дімпл. Тільки за місяць було продано 21 тисячу іграшок. Коштують вони недорого, середній чек – 124 грн.

Іграшка популярна як серед дітей, так і дорослих. Це – аналог сквішів, паперу з пухирцями або спіннера – допомагає відволіктися. Не дивлячись на те, що іграшки – недорогі, є і більш нестандартні – у вигляді метеликів або квітів. Ціна на таку іграшку може досягати 630 – 675 гривень,

– коментує Лілія Овчинникова, керівник пресслужби Prom.ua

Поп іт та сімпл дімпл – найпопулярніші іграшки у 2021 році / Фото Shutterstock

Замість конструкторів і ляльок – розвиваючі та м'які іграшки

У 2020 році двома найбільш популярними категоріями дитячих товарів були конструктори та ляльки Реборн. Сьогодні ці товари змістилися на 4 і 7 позиції відповідно.

Так, зараз друге місце у ТОПі займають розвиваючі іграшки. Їх у травні 2021 року замовили на 58% більше, ніж у минулому році. В середньому, на них українці витрачають 305 гривень, що на 19 гривень менше ніж у минулому році.



Іграшкова акула з IKEA / Фото IKEA

Третю позицію займають м'які іграшки. Витрачають на них 349 гривень. Найпопулярніша – акула з IKEA.

Не в ТОПі, але витрачають більше

На 40% збільшився середній чек на інтерактивні іграшки – тепер на них витрачають 399 гривень. Пупсів і ляльок купують за 763 гривні, і це – на 26% більше ніж у 2020 році. А ось середній чек на роботів трансформерів, які досі такі ж популярні, становить 490 гривень і це – на 22% більше ніж у травні минулого року.

Бізіборди, Тумі Іші і в'язані іграшки ручної роботи

Фахівці майданчика авторських товарів Crafta.ua відзначають, що найбільшим попитом користуються розвиваючі іграшки з дерева, фетру та пряжі.

Бізіборди і бізікуби у ТОПі вже кілька років. Це великі дерев'яні дошки або куби, на яких закріплені різні елементи: замочки, віконця, намистинки на шнурках, шестерні, фігурки звірів. Вони цікаві дітям 1-4 років. Ціна залежить від форми, розміру, кількості елементів від 500 гривень до 4,5 тисяч гривень.

У тренді набори Тумі Іші (в перекладі з японського "гора каміння"). Гра складається з декількох дерев'яних багатогранників різного розміру, які потрібно складати один на одного створюючи пірамідки, гірки, вежі або інші споруди. Коштують вони близько 300 гривень.



Іграшка Тумі Іші / Фото Crafta.ua

Купують і фетрові книги ручної роботи з рухомими елементами, геоборди, в'язані або дерев'яні брязкальця з прорізувачі, іграшки-сплюшки і комфортери.

Українські майстри створюють іграшки та ігри для дітей різного віку – м'які іграшки для новонароджених, гаражі для машинок і будиночки для ляльок для старших діток, а також авторські настільні ігри для школярів. Часто покупці просять додати імена, дати народження дітей, враховують переваги за кольорами, формою. Зазвичай їх дарують на Дні народження і Новий рік,

– розповідає Ольга Костюк, керівник майданчика авторських товарів Crafta.ua

Розвиваючі, навчальні та сенсорні іграшки

Популярність розвиваючих іграшок підтверджує і маркетплейс Bigl.ua. За їх даними у травні цього року на 15% більше замовляли розвиваючі та навчальні іграшки. А витрачали на них в середньому 285 гривень, це на 50 гривень менше, ніж у 2020 році.

Фахівці Бігля відзначають, що зростання покупок в основному відбулося через нові сенсорні іграшки Pop it. Найпопулярніші моделі – райдужні у вигляді кола, багатокутників, фігурок з гри Among us, динозаврів, єдинорогів.

У минулому році в травні був сплеск покупок товарів, які могли надовго зайняти дітей вдома: конструкторів, наборів для творчості і рукоділля. В 2021 садки та школи працюють, тому замовляють товари для школи та навчальні іграшки і те, що в тренді,

– розповідає Олександр Бондаренко, головний аналітик маркетплейсу перевірених продавців Bigl.ua.

Купують навчальні плакати, які озвучують алфавіт або види тварин, назв країн. Коштують вони близько 250 гривень. Користуються попитом магнітні риболовлі, вкладиші, пазли з великими елементами, дошки для малювання крейдою і маркерами. Ціна на такі товари від 50 до 450 гривень в залежності від розміру і виробника.



Сенсорні іграшки особливо популярні у 2021 році

Купують не тільки нові іграшки, а й з рук

За даними гіперпростору оголошень IZI.ua, за останній місяць весни кількість замовлень на дитячі товари зросла на 20%, а середній чек на 21% – 620 гривень. Найбільшим попитом користуються конструктори, розвиваючі і настільні ігри.

В середньому, на конструктори українці витрачають 450 гривень. Абсолютний фаворит – бренд LEGO. Його вартість варіюється від 100 до 1500 гривень і залежить від моделі і стану набору.

Не пропустіть Instagram планує запустити платну підписку: чого чекати користувачам соцмережі

Серед розвиваючих ігор особливим попитом користується сенсорна антистрес-іграшка Pop it up, вартість якої варіюється від 100 до 130 гривень. Також популярні різні розмальовки та головоломки. Середній чек в категорії – 332 гривні за одне замовлення.

На настолки витрачають в середньому 455 гривень. У тренді – "Хто я", "Монополія" і "Мафія".