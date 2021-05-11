IT-гіганта не вперше звинувачують у зв'язку з подібними компаніями. Розслідувачі проаналізували публічні заяви, зображення та відео, опубліковані китайськими урядовими установами та державними ЗМІ.

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Що відбувається

У звіті фігурують такі компанії:

  • Advanced-Connectek,
  • Luxshare Precision Industry,
  • Shenzhen Deren Electronic,
  • Avary Holding,
  • AcBel Polytech,
  • CN Innovations,
  • Suzhou Dongshan Precision Manufacturing.

Стверджується, що вони залучали на свої заводи тисячі працівників з пригноблених меншин. Всі ці працівники були учасниками так званих "програм по боротьбі з бідністю".

Всі спонсоровані державою програми найму робочої сили в Сіньцзяні повинні розумітися як обов'язкова праця, тому що жоден громадянин меншини в регіоні не має можливості відмовитися від участі в програмах,
– коментує ситуацію Лора Мерфі, юрист у сфері цивільних прав.

Apple не вперше викривають у зв'язку з подібними компаніями. У березні 2021 року повідомлялося, що інший партнер, китайський виробник Ofilm, потрапив до "чорного списку" компаній, які мають відношення до порушень прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР. Тоді купертинівці припинили співпрацю з Ofilm.