IT-гіганта не вперше звинувачують у зв'язку з подібними компаніями. Розслідувачі проаналізували публічні заяви, зображення та відео, опубліковані китайськими урядовими установами та державними ЗМІ.
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Що відбувається
У звіті фігурують такі компанії:
- Advanced-Connectek,
- Luxshare Precision Industry,
- Shenzhen Deren Electronic,
- Avary Holding,
- AcBel Polytech,
- CN Innovations,
- Suzhou Dongshan Precision Manufacturing.
Стверджується, що вони залучали на свої заводи тисячі працівників з пригноблених меншин. Всі ці працівники були учасниками так званих "програм по боротьбі з бідністю".
Всі спонсоровані державою програми найму робочої сили в Сіньцзяні повинні розумітися як обов'язкова праця, тому що жоден громадянин меншини в регіоні не має можливості відмовитися від участі в програмах,
– коментує ситуацію Лора Мерфі, юрист у сфері цивільних прав.
Apple не вперше викривають у зв'язку з подібними компаніями. У березні 2021 року повідомлялося, що інший партнер, китайський виробник Ofilm, потрапив до "чорного списку" компаній, які мають відношення до порушень прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР. Тоді купертинівці припинили співпрацю з Ofilm.