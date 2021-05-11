IT-гіганта не вперше звинувачують у зв'язку з подібними компаніями. Розслідувачі проаналізували публічні заяви, зображення та відео, опубліковані китайськими урядовими установами та державними ЗМІ.

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Що відбувається

У звіті фігурують такі компанії:

Advanced-Connectek,

Luxshare Precision Industry,

Shenzhen Deren Electronic,

Avary Holding,

AcBel Polytech,

CN Innovations,

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing.

Стверджується, що вони залучали на свої заводи тисячі працівників з пригноблених меншин. Всі ці працівники були учасниками так званих "програм по боротьбі з бідністю".

Всі спонсоровані державою програми найму робочої сили в Сіньцзяні повинні розумітися як обов'язкова праця, тому що жоден громадянин меншини в регіоні не має можливості відмовитися від участі в програмах,

– коментує ситуацію Лора Мерфі, юрист у сфері цивільних прав.

Довідка. Правоохоронна організація Human Rights Watch раніше публікувала доповідь про переслідування мусульманського населення китайського регіону Синьцзян: за даними організації, в останні роки там масово і безпідставно затримують уйгурів, відправляючи їх у в'язниці та виховні табори. За мільйонами людей організовано постійне стеження, а їх соціальний стан і доля залежать від балів, нарахованих в системі соціального кредиту. Репресій такого масштабу в Китаї не траплялося з часів культурної революції.

Apple не вперше викривають у зв'язку з подібними компаніями. У березні 2021 року повідомлялося, що інший партнер, китайський виробник Ofilm, потрапив до "чорного списку" компаній, які мають відношення до порушень прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР. Тоді купертинівці припинили співпрацю з Ofilm.