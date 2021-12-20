Сім компаній з усього світу стежили за користувачами Facebook та Instagram – The Washington Post
Джерело:The Washington Post
Компанія Meta, власниця соцмереж Facebook та Instagram, назвала сім компаній, які на замовлення держав та окремих осіб використовували ці ресурси для стеження за людьми.
Згідно з результатами розслідування, ці компанії за допомогою шпигунського програмного забезпечення регулярно спостерігали за політиками, правозахисниками, журналістами, дисидентами, критиками режимів та навіть членами їх сімей. Meta стверджує, що облікові записи усіх викритих у стеженні компаній вже заблоковані.
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Список семи
У другій половині грудня Meta розіслала 50 тисячам користувачів з понад 100 країн повідомлення про потенційні спроби зламу їхніх облікових записів. У розслідуванні йдеться, що якісь "кібернайманці" входили в довіру жертв, використовуючи фейкові облікові записи на Facebook та Instagram, а потім таємно встановлювали на їхні пристрої шпигунський софт.Серед можливостей ПО: прослуховування, відстеження геопозиції, перехоплення фото, відео, контактів та іншого контенту.
Серед обвинувачених є такі:
- Cobwebs Technologies (Ізраїль, 200 облікових записів).
- Cognite (раніше WebintPro, Ізраїль, 100 облікових записів).
- Black Cube (Ізраїль, 300 облікових записів).
- Bluehawk CI (Ізраїль, 100 облікових записів).
- BellTroX (Індія, 400 облікових записів).
- Cytrox (Північна Македонія, 300 облікових записів).
- Неназвана компанія (Китай, 100 облікових записів).
Усі вони займалися різними етапами в ланцюжку спостережень, включаючи розвідку і взаємодію з ціллю.
Шістьом компаніям Meta направила попередження про можливі санкції. Це останнє попередження перед подачею судового позову.
В результаті багатомісячного розслідування ми вжили заходів проти семи різних організацій, що займаються шпигунством за наймом, і позбавили їх можливості використовувати свою цифрову інфраструктуру для зловживання платформами соціальних мереж і можливості стежити за людьми в інтернеті. Ці постачальники послуг базуються в Китаї, Ізраїлі, Індії та Північній Македонії. Вони атакували людей у понад 100 країнах світу від імені своїх клієнтів,
– пишуть фахівці Meta.
Серед держав, що користувалися послугами цих компаній, такі:
- Єгипет.
- Вірменія.
- Греція.
- Саудівська Аравія.
- Оман.
- Колумбія.
- Німеччина.
- ОАЕ.
- Нова Зеландія.
- Мексика.
- Польща.
- Кот-д'Івуар.
- В'єтнам.
- Філіппіни.
Компанії використовували понад 1500 підроблених облікових записів для атак на користувачів соцмережі. Вже традиційно вони запевняють, що їхнє шпигунське ПЗ і хакерські інструменти застосовуються тільки для допомоги в затриманні злочинців і терористів.Читайте також: Підсумки року: найважливіші події світу технологій у 2021 році