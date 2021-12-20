Сім компаній з усього світу стежили за користувачами Facebook та Instagram – The Washington Post

Компанія Meta, власниця соцмереж Facebook та Instagram, назвала сім компаній, які на замовлення держав та окремих осіб використовували ці ресурси для стеження за людьми.

Згідно з результатами розслідування, ці компанії за допомогою шпигунського програмного забезпечення регулярно спостерігали за політиками, правозахисниками, журналістами, дисидентами, критиками режимів та навіть членами їх сімей. Meta стверджує, що облікові записи усіх викритих у стеженні компаній вже заблоковані.

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Список семи

У другій половині грудня Meta розіслала 50 тисячам користувачів з понад 100 країн повідомлення про потенційні спроби зламу їхніх облікових записів. У розслідуванні йдеться, що якісь "кібернайманці" входили в довіру жертв, використовуючи фейкові облікові записи на Facebook та Instagram, а потім таємно встановлювали на їхні пристрої шпигунський софт.

Серед обвинувачених є такі:

Cobwebs Technologies (Ізраїль, 200 облікових записів).

Cognite (раніше WebintPro, Ізраїль, 100 облікових записів).

Black Cube (Ізраїль, 300 облікових записів).

Bluehawk CI (Ізраїль, 100 облікових записів).

BellTroX (Індія, 400 облікових записів).

Cytrox (Північна Македонія, 300 облікових записів).

Неназвана компанія (Китай, 100 облікових записів).

Усі вони займалися різними етапами в ланцюжку спостережень, включаючи розвідку і взаємодію з ціллю.

Шістьом компаніям Meta направила попередження про можливі санкції. Це останнє попередження перед подачею судового позову.

В результаті багатомісячного розслідування ми вжили заходів проти семи різних організацій, що займаються шпигунством за наймом, і позбавили їх можливості використовувати свою цифрову інфраструктуру для зловживання платформами соціальних мереж і можливості стежити за людьми в інтернеті. Ці постачальники послуг базуються в Китаї, Ізраїлі, Індії та Північній Македонії. Вони атакували людей у понад 100 країнах світу від імені своїх клієнтів,

– пишуть фахівці Meta.

Серед держав, що користувалися послугами цих компаній, такі:

Єгипет.

Вірменія.

Греція.

Саудівська Аравія.

Оман.

Колумбія.

Німеччина.

ОАЕ.

Нова Зеландія.

Мексика.

Польща.

Кот-д'Івуар.

В'єтнам.

Філіппіни.

Компанії використовували понад 1500 підроблених облікових записів для атак на користувачів соцмережі. Вже традиційно вони запевняють, що їхнє шпигунське ПЗ і хакерські інструменти застосовуються тільки для допомоги в затриманні злочинців і терористів.