Сім компаній з усього світу стежили за користувачами Facebook та Instagram – The Washington Post

20 грудня 2021 , 18:34
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Джерело:

The Washington Post

Компанія Meta, власниця соцмереж Facebook та Instagram, назвала сім компаній, які на замовлення держав та окремих осіб використовували ці ресурси для стеження за людьми.

Згідно з результатами розслідування, ці компанії за допомогою шпигунського програмного забезпечення регулярно спостерігали за політиками, правозахисниками, журналістами, дисидентами, критиками режимів та навіть членами їх сімей. Meta стверджує, що облікові записи усіх викритих у стеженні компаній вже заблоковані.

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Список семи

У другій половині грудня Meta розіслала 50 тисячам користувачів з понад 100 країн повідомлення про потенційні спроби зламу їхніх облікових записів. У розслідуванні йдеться, що якісь "кібернайманці" входили в довіру жертв, використовуючи фейкові облікові записи на Facebook та Instagram, а потім таємно встановлювали на їхні пристрої шпигунський софт.

Серед можливостей ПО: прослуховування, відстеження геопозиції, перехоплення фото, відео, контактів та іншого контенту.

Серед обвинувачених є такі:

  • Cobwebs Technologies (Ізраїль, 200 облікових записів).
  • Cognite (раніше WebintPro, Ізраїль, 100 облікових записів).
  • Black Cube (Ізраїль, 300 облікових записів).
  • Bluehawk CI (Ізраїль, 100 облікових записів).
  • BellTroX (Індія, 400 облікових записів).
  • Cytrox (Північна Македонія, 300 облікових записів).
  • Неназвана компанія (Китай, 100 облікових записів).

Усі вони займалися різними етапами в ланцюжку спостережень, включаючи розвідку і взаємодію з ціллю.

Шістьом компаніям Meta направила попередження про можливі санкції. Це останнє попередження перед подачею судового позову.

В результаті багатомісячного розслідування ми вжили заходів проти семи різних організацій, що займаються шпигунством за наймом, і позбавили їх можливості використовувати свою цифрову інфраструктуру для зловживання платформами соціальних мереж і можливості стежити за людьми в інтернеті. Ці постачальники послуг базуються в Китаї, Ізраїлі, Індії та Північній Македонії. Вони атакували людей у понад 100 країнах світу від імені своїх клієнтів,
– пишуть фахівці Meta.

Серед держав, що користувалися послугами цих компаній, такі:

  • Єгипет.
  • Вірменія.
  • Греція.
  • Саудівська Аравія.
  • Оман.
  • Колумбія.
  • Німеччина.
  • ОАЕ.
  • Нова Зеландія.
  • Мексика.
  • Польща.
  • Кот-д'Івуар.
  • В'єтнам.
  • Філіппіни.

Компанії використовували понад 1500 підроблених облікових записів для атак на користувачів соцмережі. Вже традиційно вони запевняють, що їхнє шпигунське ПЗ і хакерські інструменти застосовуються тільки для допомоги в затриманні злочинців і терористів.

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Автор: Олександр Гайдамашко