Що дасть продаж сімок по паспорту

Автори законопроєкту вважають, що таким чином зможуть підвищити захист абонентів операторів мобільного зв'язку в Україні. Зокрема творці закону розраховують забезпечити захист даних і персональної інформації абонентів, а також захистити їх від низки шахрайських схем спрямованих на викрадення номера та банківських даних.

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Пояснюючи законопроєкт, автори відзначають значний ріст користувачів онлайн-банкінгу, а відтак і зростання кількості жертв шахраїв та ризиків загалом.

Водночас, автори закону стверджують, що такий захід буде лише формальністю, оскільки сьогодні вже більшість абонентів мобільного зв'язку прив'язали власні номери до себе користуючись численними банківськими послугами.

Реєстрація абонентів за паспортом

Ця ідея не нова, оскільки вперше пропозицію примусово реєструвати абонентів мобільних мереж висунули ще у 2014 році. Тоді підготували законопроєкт, який входив до сумнозвісних "диктаторських законів".

В рамках законопроєкту використовувати SIM картку мобільного оператора можна було лише після укладення спеціальної угоди між оператором та абонентом. Однак, на щастя, усі безглузді та небезпечні "диктаторські закони" було скасовано 28 січня 2014 року.

Вже у 2017 році про примусову реєстрацію абонентів згадала Державна служба спецзв'язку, яка підготувала відповідний проєкт закону, однак і йому не судилося бути реалізованим.

Ідея примусової прив'язки sim-карти до паспорта не покидала депутатів і до неї повернулися у 2019 році. Тоді депутати "Слуги народу" запропонували законопроєкт про реєстрацію абонентів та блокування смартфону по IMEI, але проти цього виступив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

І ось зараз "Слуги" знову повертаються до цієї ідеї і знову Мінцифри виступає проти.

Інші нововведення які чекають на абонентів

Раніше депутати партії "Слуга народу" запропонували примусову реєстрацію абонентів мобільних операторів та блокування "сірих" смартфонів за IMEI-кодом пристроїв. До того ж депутати запропонували ввести кримінальну відповідальність за ввезення в Україну та подальший продаж "сірих" смартфонів та заміну IMEI-кодів.

"Сірий смартфон" – це пристрій ввезений в Україну незаконно. Офіційно він не обслуговується в Україні виробником, на нього не розповсюджується гарантія крім того він взагалі може офіційно не підготовленим для нашого ринку. Такі смартфони дешевші, чим і привертають увагу покупців.

Варто зазначити, що Міністерство цифрової трансформації виступило проти цих законопроєктів. Разом з тим ЕП зазначає, що на думку експертів, яких вони опитували, такі законопроєкти на руку лише правоохоронцям та великим постачальникам електроніки.

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До речі, блокувати "сірі" смартфони по IMEI ідея також не нова. Вперше в Україні про це заговорили більше десяти років тому.

У 2009 році вже була здійснена спроба обмежити користувачів "сірих" апаратів у доступі до мобільних мереж, однак тоді проти такої ініціативи виступили мобільні оператори та продавці електроніки, тож зрештою цього вирішили не робити.

Друга спроба обмежити "сірі" пристрої була здійснена у 2012 році. Тоді навіть підготували спеціальний законопроєкт, однак так і не довели справу до кінця, тож досі користувачі таких ґаджетів можуть спокійно та цілком легально їх експлуатувати.

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