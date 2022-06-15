Сила природи: бобер залишив без інтернету кілька міст у Канаді

Бобер-руйнівник призвів до відключення інтернету на півночі Британської Колумбії, Канада. Він перегриз осику.

Як пише джерело, під час падіння дерево пошкодило електричні та оптоволоконні лінії. Внаслідок цього деякі клієнти опинилися без електроенергії, а багатьох інших відрізало від інтернету.

Цікаво Француз хотів відучити від інтернету своїх дітей, а залишив без зв'язку ціле місто

Бобровий блекаут

Команда, що приїхала для ліквідації наслідків падіння осики на дроти, виявила сліди зубів біля основи дерева, що й навело їх на думку, що винуватцем міг бути бобер.

Це незвично, але таке трапляється час від часу,

– сказав каналу CTV Боб Гаммер, представник провінційного оператора електроенергії BC Hydro.

Місцева комунальна компанія CityWest почала працювати над кращим постійним рішенням, яке зможе гарантувати, що бобри більше не залишать людей без інтернету. План полягає в тому, щоб прокласти другу волоконно-оптичну лінію на дні океану вздовж узбережжя Ванкувера. Таким чином, якщо дерево знову впаде, резервна лінія забезпечить безперервний зв'язок.

Це далеко не перший випадок, коли бобра звинувачують у відключенні інтернету в Канаді. У квітні минулого року майже 1000 клієнтів на цілий день втратили доступ до мережі через тварину, яка перегризла кабелі. Тоді представник інтернет-провайдера Telus назвав інцидент "дивним і унікальним для Канади поворотом подій", однак зі словом "унікальний" він явно поспішив.

Проблеми для мережі можуть створювати не лише тварини, а я люди, які не розуміють, що роблять. У лютому ми публікували матеріал про француза, який хотів відучити своїх дітей ночами сидіти в інтернеті. Кожного дня з півночі до 3 години ночі він використовував багатодіапазонний глушник, здатний нейтралізувати мобільний телефон, а також сигнали Wi-Fi. Однак він не врахував потужність пристрою – зв'язок зникав не тільки у нього вдома та в усьому муніципалітеті, а й навіть у сусідньому. Тепер йому загрожує позбавленням волі на строк до шести місяців і штрафом у розмірі 30 000 євро.