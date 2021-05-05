Facebook знає про вас усе: Signal запустив рекламу, яка викриває збір користувацьких даних

Компанія Signal розмістила в Instagram рекламу, у якій розповіла про те, які дані збирають про користувачів соцмережі Марка Цукерберга. За це месенджер отримав бан.

Кожен користувач бачив у рекламних оголошеннях деякі дані про себе, які збирає соцмережа і продає до них доступ. Наприклад, дані про роботу, геолокацію, відносини, особисті інтереси. У результаті всі оголошення забанили.

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Що бачили користувачі



Приклад оголошень, які Signal просував через Instagram / Фото Signal

Ви бачите цю рекламу, тому що ви інструктор з пілатесу для молодят і сходите з розуму від мультфільмів. Це реклама використовує місце розташування і бачить, що ви в Ла-Холья. Ви читаєте блоги про батьківство і думаєте про усиновлення для ЛГБТК,

– йшлося у одному з повідомлень.



Приклад оголошень, які Signal просував через Instagram / Фото Signal

Ви бачите цю рекламу, тому що ви інженер-хімік, який любить K-pop. Ця реклама використовує місце розташування і бачить, що ви в Берліні. У вас з'явилася дитина і ви недавно переїхали. І ви останнім часом робите вправи для вагітних,

– сповістила інша реклама.

Джун Харада, керівник відділу комунікацій Signal, коментує ситуацію так: "Це не зовсім секрет, але для більшості повна картина туманна, прихована в складних, непрозорих системах і дрібному шрифті, який зазвичай прокручують. Те, як працює велика частина інтернету сьогодні, можна було б вважати неприпустимим, якщо переводити в зрозумілі аналоги з реального світу. Але система зберігається, тому що невидима."