На думку команди Signal, масовий приплив користувачів робить спілкування в месенджері менш захищеним. При цьому, за їх словами, керівництво компанії не робить ніяких кроків для виправлення ситуації.

Джерело: The Verge

Після того, як стало відомо, що WhatsApp змінює свою політику щодо даних користувачів, месенджери Telegram та Signal зафіксували небувале зростання нових реєстрацій.

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Що відбувається в компанії

За перші 12 годин після оголошених змін до Signal приєдналося близько 2 мільйонів осіб. Дані аналітичної платформи мобільних додатків Sensor Tower показують, що з 6 по 10 січня у всьому світі додаток встановили майже 7,5 мільйона разів. Таким чином месенджер злетів на першу сходинку магазинів додатків в 70 країнах.

Таке швидке зростання Signal викликає занепокоєння серед працівників компанії. Певні питання викликають нові функції месенджера, такі як створення власної криптовалюти та групові чати за посиланням, в яких можна зібрати до 1000 користувачів. Деякі побоюються, що ними можуть скористатися екстремісти, оскільки у месенджера немає належної політики для нейтралізації цих ризиків.

Свої питання щодо Signal виникли навіть в Ілона Маска, який раніше рекомендував своїм користувача перейти на цей месенджер.

Але як повідомляють у компанії, всі ці проблеми залишаються без уваги керівництва, яке зацікавлене тільки в подоланні порогу в 100 мільйонів користувачів для подальшого збору інвестицій.