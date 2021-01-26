Шведсько-українська компанія Sigma Software Group купила українську IT-компанію IdeaSoft з головним офісом в Харкові. Компанія буде продовжувати роботу в складі Sigma Software, але під своїм брендом.

Джерело: ain.ua

Зараз у IdeaSoft працює 120 розробників. Про це розповіли у Sigma Software.

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Деталі угоди

Суму угоди не повідомили. Як розповів керуючий партнер AVentures Capital Євген Сисоєв, вона може складати близько 3-4 мільйона доларів. Також є інформація, що сума може складати 1,5 мільйона доларів.

В результаті угоди IdeaSoft отримає доступ до проєктів клієнтів Sigma Software, при цьому зберігши власний бренд.

"Досвід IdeaSoft в сфері FinTech, Blockchain, Telecom і інших галузях розширить наші пропозиції клієнтам по всьому світу і дадуть змогу надавати нашим замовникам додаткову цінність і ще більш якісні послуги", – пояснив CEO і співзасновник Sigma Software Group Валерій Красовський.

За словами Красовського, Sigma Software Group планує розвиватися як група компаній і готова розглянути можливість покупки ще декількох компаній.

Що відомо IdeaSoft? Компанія IdeaSoft заснована в 2016 році і займається постачанням інтегрованих програмних рішень. Серед клієнтів компанії: Securitize, Porshe, Neura, Nexar, Corum Group та інші. IdeaSoft має експертизу в таких галузях як DLT, FinTech, 5G, MEC, Private Cellular.