Siemens заявила про повний вихід з російського ринку

Нова заява Siemens тепер швидше формальність, адже всю свою роботу на ринку окупанта компанія зупинила ще в березні. Тоді ж припинила нові поставки.

Після початку нового російського вторгнення в Україну компанія призупинила нові операції та міжнародні поставки в Росію і Білорусь. Вона поставила на паузу контракти та співпрацю, й оцінювала ситуацію.

Раніше Siemens зупинив контракт на постачання електропоїздів "Сапсан" у Росію

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На своєму сайті Siemens опублікувала заяву, в якій говориться, що вона покине російський ринок в результаті подій в Україні.

Міжнародні санкції та потенційні контрзаходи впливають на діяльність компанії в Росії, зокрема, на залізничне обслуговування та ремонт.

Виконавчий директор Роланд Буш підтвердив, що Siemens вирішила піти з Росії.

Ми приєднуємося до міжнародної спільноти в засудженні війни в Україні та зосереджені на підтримці нашого народу і наданні гуманітарної допомоги. Siemens піде з російського ринку в результаті війни в Україні. Компанія почала процедуру згортання своєї виробничої діяльності та всієї промислової діяльності. Siemens була однією з перших компаній, яка призупинила всі нові операції та міжнародні поставки в Росію, поки оцінювала ситуацію, щоб забезпечити безпеку своїх 3000 співробітників в країні,

– йдеться в заяві.

У 2020 році Siemens виділила енергетичний підрозділ в окрему компанію Siemens Energy, яка є одним з основних постачальників енергообладнання в Росії.

В окремому пресрелізі сказано, що компанія очікує певного фінансового впливу в результаті цього рішення, але про нього буде повідомлено пізніше під час розкриття результатів другого кварталу.

Також у тексті згадано, що німецький виробник продовжить надавати гуманітарну допомогу колегам та народу України.