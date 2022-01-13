"Січ-2-30" успішно зв'язався з українським центром на Хмельниччині

Український супутник "Січ-2-30" вийшов на зв'язок з Національним центром управління та випробувань космічних засобів. 13 січня його вивели на космічну орбіту.

Такою інформацією у соцмережах поділився президент Володимир Зеленський. Про перший успішний сеанс зв'язку із супутником "Січ-2-30" він написав близько 22:00.

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Супутник передаватиме важливу інформацію

Глава держави наголосив, що з апаратом вдалося встановити стійкий зв'язок. Усі його бортові системи працюють у штатному режимі. Зеленський звернув увагу на можливості, які "Січ-2-30" відкриває для України. Дані, які передаватиме супутник, допомагатимуть аграріям, картографам, спеціалістами у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій та стихійних лих.

Крім того, наш супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею – Copernicus,

– додав політик.

Аерокосмічна галузь – "візитівка України​"

Зеленський також пояснив, чого очікує від таких масштабних проєктів. Президент впевнений, що їхня успішна реалізація й далі забезпечуватиме Україні гідне місце серед провідних космічних держав. "Ще раз дякую працівникам української аерокосмічної галузі, завдяки яким ця місія відбулася", – зазначив він. Й підкреслив, що саме їхні старання дали поштовх розвитку низці сфер економіки України й зміцнили її престиж на світовій арені.

Основне про запуск супутника "Січ"

Його разом з ракетою Falcon 9 ввечері 13 січня запустила американська космічна компанія SpaceX. Від'єднання супутника від ракети та вихід на орбіту відбувся близько 19:00 за київським часом.

Востаннє Україна запускала у космос "великий" супутник ще у 2011 році – тоді це був "Січ-2". На жаль, наприкінці 2012 року зв'язок із цим супутником був втрачений.

Як відбувався запуск "Січі" у космос: дивіться відео