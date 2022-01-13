Такою інформацією у соцмережах поділився президент Володимир Зеленський. Про перший успішний сеанс зв'язку із супутником "Січ-2-30" він написав близько 22:00.

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Супутник передаватиме важливу інформацію

Глава держави наголосив, що з апаратом вдалося встановити стійкий зв'язок. Усі його бортові системи працюють у штатному режимі. Зеленський звернув увагу на можливості, які "Січ-2-30"відкриває для України. Дані, які передаватиме супутник, допомагатимуть аграріям, картографам, спеціалістами у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій та стихійних лих.

Крім того, наш супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею – Copernicus,

– додав політик.

Аерокосмічна галузь – "візитівка України​"

Зеленський також пояснив, чого очікує від таких масштабних проєктів. Президент впевнений, що їхня успішна реалізація забезпечуватиме Україні гідне місце серед провідних космічних держав світу. "Ще раз дякую працівникам української аерокосмічної галузі, завдяки яким ця місія відбулася", – зазначив глава держави. Він підкреслив, що саме їхні старання дали поштовх розвитку низці сфер економіки України й зміцнили її престиж на світовій арені.

Зверніть увагу! Раніше Зеленський привітав запуск "Січі" у космос. Він наголосив, що це – черговий успішний приклад плідної співпраці українських і американських компаній у цій сфері.

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