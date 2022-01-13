"Січ-2-30" у небі: SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з українським супутником на борту

Американська космічна компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 з українським супутником Січ-2-30. Від'єднання супутника від ракети та вихід на орбіту має відбутися о 18:50 за київським часом.

Супутник "Січ-2-30" призначений для отримання цифрових фото поверхні Землі у видимому та ближньому інфрачервоному діапазоні: 0,51-0,59 мкм (зелений), 0,61-0,68 (червоний), 0,80-0,89 (ближній ІЧ) та 0,51-0,90 (панхром).

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Що відомо про український супутник "Січ-2-30"

Ми вже не запускали у космос "великих" супутників з 2011 року, коли на навколоземну орбіту відправився "Січ-2". Цей супутник займався картографуванням поверхні планети. У грудні 2012 року зв'язок із нашим супутником був втрачений й він, відповідно, припинив свою космічну діяльність.

Водночас у 2014 та 2017 роках були запущені два малі "кубсати", які побудували у Київському політехнічному інституті: PolyITAN-1 та PolyITAN-2-SAU. Ймовірно, вони досі перебувають у робочому стані.



Супутник перед відправленням у США / Фото КБ Південне

Тепер у космос відправився супутник "Січ 2-30", який повинен "повернути Україну в космос".

Після виведення у космічний простір, наш супутник буде сам добиратися до цільової сонячно-синхронної орбіти, висотою приблизно 700 кілометрів. Згідно із планом, апарат має пропрацювати близько 5 років. До речі, до орбіти "Січ 2-30" точно долетить, адже Falcon 9 – це одна з найнадійніших ракет у світі.