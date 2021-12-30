Швидше оновлюйте: Telegram запустив реакції та новий тип повідомлень

30 грудня 2021 , 17:11
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Джерело:

24 канал

Нова версія месенджера Telegram принесла цікаву можливість, аналог якої вже давно є у деяких конкурентів. Мова про реакції у вигляді емодзі. Їх можна ставити на повідомлення та публікації на каналах.

Telegram, як заявлено на офіційній сторінці оновлення, першим запустив анімовані та інтерактивні емодзі, які тепер можна використовувати у вигляді реакцій, щоб висловити свою думку, не надсилаючи зайвих повідомлень. У конкурентів же це лише статичні смайлики. Крім того, тепер можна приховувати текст за допомогою спеціальної функції "Спойлер". 

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Як це працює

  • Щоб надіслати швидку реакцію "Великий палець вгору", достатньо двічі натиснути на повідомлення.
  • Для вибору інших реакцій необхідно натиснути один раз – поряд зі звичним меню тепер буде бульбашка з реакціями, які можна прогортати горизонтальним свайпом.


Реакції в Telegram / Скриншот 24 каналу

Змінити оновну емоцію для швидкої реакції можна в налаштуваннях. У випадку Android це меню Налаштування чатів і пункт "Швидка реакція". Для користувачів iOS – Стікери та емодзі, після чого аналогічне меню "Швидка реакція".

В особистих чатах реакції доступні завжди. Якщо ж ви володієте правами адміністратора каналу чи групового чату, то вмикати реакції у них потрібно окремо вручну. Для цього необхідно зайти до налаштувань каналу чи чату і в розділі Реакції натиснути на відповідний перемикач. Ви зможете обрати, які реакції будуть доступні учасникам, вимикаючи непотрібні.

Реакції, доступні в групових чатах та на каналах / Скриншот 24 каналу

Спойлери

  • Раніше ми писали про витік інформації щодо цієї функції.
  • Вона дозволяє сховати все або частину повідомлення від співрозмовника.
  • Той за бажанням може переглянути текст, натиснувши на ньому.
  • Коли слова приховано, на їх місці відображається анімація безлічі крапок, які літають.
  • Коли ж на них натиснути, вони зникнуть, відкривши меседж.
  • Щоб відправити таке повідомлення, достатньо у меню форматування тексту обрати "Спойлер. 


Як відправити повідомлення "Спойлер" / Скриншот 24 каналу

Зверніть увагу, версії месенджера для комп'ютерів поки що не отримали відповідного оновлення, тому ні реакції, ні спойлери на Windows та MacOS не відображаються. 
Автор: Олександр Гайдамашко