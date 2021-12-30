Швидше оновлюйте: Telegram запустив реакції та новий тип повідомлень
Джерело:24 канал
Нова версія месенджера Telegram принесла цікаву можливість, аналог якої вже давно є у деяких конкурентів. Мова про реакції у вигляді емодзі. Їх можна ставити на повідомлення та публікації на каналах.
Telegram, як заявлено на офіційній сторінці оновлення, першим запустив анімовані та інтерактивні емодзі, які тепер можна використовувати у вигляді реакцій, щоб висловити свою думку, не надсилаючи зайвих повідомлень. У конкурентів же це лише статичні смайлики. Крім того, тепер можна приховувати текст за допомогою спеціальної функції "Спойлер".
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Як це працює
- Щоб надіслати швидку реакцію "Великий палець вгору", достатньо двічі натиснути на повідомлення.
- Для вибору інших реакцій необхідно натиснути один раз – поряд зі звичним меню тепер буде бульбашка з реакціями, які можна прогортати горизонтальним свайпом.
Реакції в Telegram / Скриншот 24 каналу
В особистих чатах реакції доступні завжди. Якщо ж ви володієте правами адміністратора каналу чи групового чату, то вмикати реакції у них потрібно окремо вручну. Для цього необхідно зайти до налаштувань каналу чи чату і в розділі Реакції натиснути на відповідний перемикач. Ви зможете обрати, які реакції будуть доступні учасникам, вимикаючи непотрібні.
Реакції, доступні в групових чатах та на каналах / Скриншот 24 каналу
Спойлери
- Раніше ми писали про витік інформації щодо цієї функції.
- Вона дозволяє сховати все або частину повідомлення від співрозмовника.
- Той за бажанням може переглянути текст, натиснувши на ньому.
- Коли слова приховано, на їх місці відображається анімація безлічі крапок, які літають.
- Коли ж на них натиснути, вони зникнуть, відкривши меседж.
- Щоб відправити таке повідомлення, достатньо у меню форматування тексту обрати "Спойлер.
Як відправити повідомлення "Спойлер" / Скриншот 24 каналу