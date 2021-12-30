Telegram, як заявлено на офіційній сторінці оновлення, першим запустив анімовані та інтерактивні емодзі, які тепер можна використовувати у вигляді реакцій, щоб висловити свою думку, не надсилаючи зайвих повідомлень. У конкурентів же це лише статичні смайлики. Крім того, тепер можна приховувати текст за допомогою спеціальної функції "Спойлер".

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Як це працює

Щоб надіслати швидку реакцію "Великий палець вгору", достатньо двічі натиснути на повідомлення.

Для вибору інших реакцій необхідно натиснути один раз – поряд зі звичним меню тепер буде бульбашка з реакціями, які можна прогортати горизонтальним свайпом.



Реакції в Telegram / Скриншот 24 каналу

Змінити оновну емоцію для швидкої реакції можна в налаштуваннях. У випадку Android це меню Налаштування чатів і пункт "Швидка реакція". Для користувачів iOS – Стікери та емодзі, після чого аналогічне меню "Швидка реакція".

В особистих чатах реакції доступні завжди. Якщо ж ви володієте правами адміністратора каналу чи групового чату, то вмикати реакції у них потрібно окремо вручну. Для цього необхідно зайти до налаштувань каналу чи чату і в розділі Реакції натиснути на відповідний перемикач. Ви зможете обрати, які реакції будуть доступні учасникам, вимикаючи непотрібні.

Реакції, доступні в групових чатах та на каналах / Скриншот 24 каналу

Спойлери

Раніше ми писали про витік інформації щодо цієї функції.

Вона дозволяє сховати все або частину повідомлення від співрозмовника.

Той за бажанням може переглянути текст, натиснувши на ньому.

Коли слова приховано, на їх місці відображається анімація безлічі крапок, які літають.

Коли ж на них натиснути, вони зникнуть, відкривши меседж.

Щоб відправити таке повідомлення, достатньо у меню форматування тексту обрати "Спойлер.



Як відправити повідомлення "Спойлер" / Скриншот 24 каналу

Зверніть увагу, версії месенджера для комп'ютерів поки що не отримали відповідного оновлення, тому ні реакції, ні спойлери на Windows та MacOS не відображаються.