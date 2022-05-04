Швидше ніж Tesla: Agility Robotics розпочне виробництво роботів-гуманоїдів

Каліфорнійський стартап Agility вже розробляє роботів-гуманоїдів, які беруть на себе рутинні та фізично складні завдання. Компанія планує розпочати масове виробництво роботів вже до кінця 2022 року.

Головним продуктом Agility Robotics є двоногий гуманоїдний робот під назвою Digit. Робот повністю автономний та має набір сенсорів і камер для збору даних про об'єкти оточення. Також робот оснащений парою рухомих маніпуляторів та акумуляторним блоком.

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На що здатен робот Agility Robotics

Digit може підлаштовуватися під завдання своїх клієнтів – він підіймає та пересуває важкі коробки, перекладає їх на полиці, переносить товари з однієї частини складу в іншу та автоматично об'їжджає перешкоди. Від однієї зарядки робот здатний пропрацювати до 3,5 години, а його максимальна швидкість пересування – 1,5 м/с.

Agility постачає такі машини для своїх партнерів останні три роки. Зокрема, американський автоконцерн Ford купив велику партію Digit на початку минулого року та пообіцяв придбати більше роботів найближчим часом.

Усі роботи Agility, введені в експлуатацію на реальних підприємствах, збирають корисну інформацію для проєктування досконаліших моделей. Зараз стартап працює над комерційним роботом, який навчиться виконувати "тоншу" роботу — розпаковувати ящики та переносити невеликі предмети.

Ми працюємо над передовим роботом – повністю комерціалізованим рішенням, яке ми почнемо продавати підприємствам пізніше цього року. Цей робот виконуватиме завдання, які традиційно було складно автоматизувати, наприклад, розпакування складських ящиків та розвантаження тягачів із причепами,

– розповів співзасновник та технічний директор стартапу Джонатан Херст.

В результаті останнього раунду фінансування Agility зросло до 180 мільйонів доларів. Крім DCVC та Playground Global, до підтримки розробника приєдналися й інші відомі інвестори: MFV Partners, ITIC, Robotics Hub, Safar Partners, Sony Innovation Fund та TDK Ventures. Стартап направить залучений капітал розширення виробничих потужностей біля США. Agility має намір відкрити новий офіс у Піттсбурзі та подвоїти штат співробітників.

Як працюють роботи Agility Robotics: дивіться відео

Конкурент Tesla Bot

Найближчим конкурентом робота від Agility є Tesla Bot, роботу над яким Ілон Маск анонсував ще у 2021 році. Цей робот орієнтований на виконання звичайних рутинних завдань, щоб звільнити людину від частини обов'язків.

Проєкту Optimus Subprime, під яким мається на увазі розробка Tesla Bot, за словами Маска приділяють особливу увагу в компанії. За словами мільярдера, Tesla може відіграти важливу роль у створенні так званого "штучного інтелекту загального призначення", або "сильного ШІ", який дозволить машинам під його керуванням розраховувати на розумові здібності на рівні людського розуму і перевершити його в ряді рутинних завдань.

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Заявлені характеристики майбутнього робота від Tesla:

Його зріст становитиме 173 сантиметрів, а вага близько 57 кілограмів;

Робот зможе переносити вантажі вагою до 20 кілограмів вантажу;

Максимальна вантажність дорівнює 68 кілограмам;

На витягнутих руках робот зможе тримати до 4,5 кілограмів.

Максимальна швидкість робота при пересуванні на двох ногах становитиме 8 км/год.