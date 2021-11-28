Як заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, послугу можна буде отримати за 1 робочий день.

Важливо У Мінцифри відповіли, наскільки Дія зменшила кількість підроблених COVID-сертифікатів

Ба більше, для того, щоб змінити місце проживання не потрібно буде відвідувати 3 установи та чекати 30 днів.

Пів року тому ми запустили зміну місця проживання онлайн у 7 містах, а зараз масштабуємо її майже на всю країну. Ми повністю трансформуємо послугу, прибираючи бюрократію,

– наголосив Федоров.

Міністр додав, що більше не потрібно буде їхати, наприклад, до свого рідного міста, навіть якщо ви хочете там зареєструватися. Ще одне покращення – чоловікам не доведеться ходити до військкомату, щоб знятися чи стати на облік.

Як працюватиме послуга зміни місця реєстрації онлайн

головне – потрібна ID-картка;

заповнення заяви в Дії та онлайн-підтвердження власника житла займає 10 – 15 хвилин.

Все, що потрібно зробити для зміни місця реєстрації, це натиснути у меню послуг в додатку на відповідний пункт та вказати необхідні дані. Якщо ви є власником нерухомості в якій бажаєте прописатися, послуга буде надана менш ніж за добу.

Зверніть увагу! Цю послугу Мінцифри анонсувало ще наприкінці 2020 року. Тоді Уряд ухвалив постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі.