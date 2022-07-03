Вперше в історії астрономи прямо виміряли швидкість власного руху пульсара

Астрономам вперше вдалося виміряти швидкість власного руху пульсара. Мовиться про об'єкт J1124-5916, який розташований у молодому залишку наднової.

Вчені зафіксували, що швидкість власного руху пульсара J1124-5916 склала 612 кілометрів на секунду. Це добре пояснює модель гідродинамічного удару, оскільки нейтронна зоря прискорюється через асиметрію у викиді речовини зірки під час вибуху.

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Група астрономів на чолі з Сі Луном з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики повідомила про перший прямий вимір швидкості власного руху пульсара J1124-5916 в молодому залишку наднової G292.0 +1.8. У роботі вчені використали дані рентгенівських спостережень за пульсаром космічного телескопа "Чандра" та астрометричні дані з каталогу Gaia Data Release 3 космічного телескопа Gaia.

G292.0+1.8 знаходиться на відстані 20 тисяч світлових років від Сонця і є яскравим у рентгенівському діапазоні залишком наднового типу IIL/IIb, багатим на кисень. Усередині нього знаходиться пульсар, що створює туманність пульсарного вітру. Передбачається, що маса зірки-прабатька становила 13–30 мас Сонця, а світло від вибуху дійшло до Землі близько 3 тисяч років тому.

Виміряний зсув положення пульсара в залишку наднової за період з 2006 по 2016 рік склав 0,0021 кутових секунди, що відповідає поперечній швидкості (складова швидкості об'єкта, перпендикулярна до променя зору) 612 кілометрів на секунду.

Це значення приблизно на 30 відсотків більше, ніж значення, визначене шляхом порівняння положення пульсара з положенням оптичного центру розширення залишку, і дозволяє переглянути вік туманності, який ближче до 2 тисяч років, що відрізняється від попередньої оцінки 2,9 тисяч років. Вчені дійшли висновку, що прискорення нейтронної зорі найкраще пояснюється у рамках моделі гідродинамічного удару.

Дещо про утворення нейтронних зір

Нейтронні зорі утворюються при гравітаційному колапсі ядер масивних зірок, коли вони вибухають як наднові. При цьому спостереження за подібними об'єктами дозволяють виявити у деяких нейтронних зір та пульсарів великі швидкості руху 300–400 кілометрів на секунду.

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Вважається, що є два можливі механізми, які можуть розігнати нейтронні зорі до таких швидкостей при народженні.