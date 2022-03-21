Швидкість Starlink у 15 країнах вийшла на показники наземних провайдерів

Супутниковий інтернет-сервіс Ілона Маска вже здатний конкурувати із традиційними провайдерами. Відповідно до звіту Ookla, постачальника найбільшої платформи для вимірювання якості мережі Speedtest, середня швидкість Starlink на 15 ключових ринках зросла до більш ніж 104 Мбіт/с у четвертому кварталі 2021 року.

Таким чином сервіс від SpaceX став найшвидшим рішенням у галузі супутникового зв'язку, а також обійшов широкосмуговий доступ до Інтернету в Бельгії, Австралії, Мексиці, низці інших країн та кількох регіонах США.

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Зі збільшенням кількості нових супутників, підключення до загального угруповання на навколоземній орбіті та розгортання терміналів у нових країнах Starlink нарощує середню швидкість інтернет-підключення.

За даними Speedtest, швидкість підключення до Stalink збільшилася з 87,25 Мбіт/с, зареєстрованих у третьому кварталі 2021 року, до 104,97 Мбіт/с у четвертому кварталі. Аналітики відзначили, що перетин позначки 100 Мбіт/с – це важливий орієнтир, який наближає SpaceX до Rural Digital Opportunity Fund (RDOF), американського фонду, діяльність якого орієнтована на цифровізацію сільської місцевості в США.

Як справи у конкурентів

Щодо супутникового зв'язку у Starlink всього два міжнародні конкуренти – Viasat і HughesNet. Ці постачальники помітно відстали від SpaceX за всіма параметрами: швидкості розгортання, площі покриття і швидкості підключення. Середні показники Viasat дорівнюють 21,8 Мбіт, а HughesNet – 20,9 Мбіт, що майже вп'ятеро повільніше Starlink. Для порівняння, в середньому наземні провайдери США зараз забезпечують споживачів мережею 131,3 Мбіт/с.

Іншим важливим фактором успіху став рівень затримки, розповіли аналітики. На кінець 2021 року SpaceX був єдиним провайдером супутникового інтернету із середньою затримкою, близькою до широкосмугового зв'язку. Актуальна швидкість відгуку Starlink становить 14 мс і 40 мс. Водночас аналоги від SES, Viasat та HughesNet зараз дають затримку 13 мс, 627 мс та 725 мс відповідно.

Рівномірність показників

Щодо показників, заснованих на географічних факторах, то в цій галузі Starlink все ще не може забезпечити однорідну швидкість. На Східному узбережжі США супутниковий інтернет працює найкраще – близько 191,08 Мбіт/с для міста Майамі, штат Флорида. Водночас у західній частині країни, наприклад, в Орегоні, штат Колумбія, якість підключення знижується до рекордно низьких 64,95 Мбіт/с.

Щодо глобального розгортання відзначилися Бельгія, Мексика та Австралія. У цих країнах Starlink працює на швидкості 155,15 Мбіт/с, 141,94 Мбіт/с і 141,5 Мбіт/с відповідно – краще, ніж більша частина місцевих провайдерів, які працюють на землі. Високі показники також були зареєстровані у Франції, Німеччині, Канаді, Італії, Ірландії та ще кількох країнах-членах ЄС – тут Starlink або оминає наземних інтернет-постачальників, або працює на порівнянні.

Starlink в Україні

Нагадаємо, що від початку вторгнення Росії в Україну інтернет Starlink запрацював і тут. Щоправда, наразі він доступний обмежено для потреб військових та цивільних об'єктів, яким може загрожувати відключення від звичайної мережі.

Так, уже низка міст отримали обладнання для роботи супутникового інтернету, яке в Україну відправила компанія Ілона Маска SpaceX.

Цікаво, що для SpaceX Україна стала чудовою можливістю випробувати усі можливості Starlink в полі. Для цього Маск навіть перекинув додаткові сили на проєкт Starlink. Команда розробила спеціальне ПЗ, яке зменшує рівень споживання енергії, дозволяє Starlink працювати від автомобільного прикурювача і на ходу, що раніше було не реально.