Астрономи дізналися швидкість обертання екзопланет

Планети біля далеких зірок цупко тримають свої таємниці. Ускладнюється все тим, що велетенські відстані не дозволяють людству ретельно їх вивчити. І тому навіть визначення тривалості доби стає складною задачею.

Та навіть тут наполегливий людський розум зміг частково впоратися із задачею. Зоря HR 8799 має власну планетарну систему. Хоча вона й розташована від нас на відстані близько 130 світлових років, та все ж астрономи змогли візуально побачити 4 її екзопланети. А тепер з'явилася інформація, що вчені дізналися, скільки приблизно триває доба на цих планетах.

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Рух планет довкола зорі HR 8799: дивитись відео онлайн

Скільки триває доба на екзопланетах

Можливість виміряти швидкість обертання планети з'явилася завдяки пристрою Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC).

Використавши його, вдалося приблизно дізнатися швидкість руху планет довкола власної осі:

HR 8799 е – 15 кілометрів на секунду. HR 8799 d – 10,1 кілометра на секунду. HR 8799 c – до 14 кілометрів на секунду. HR 8799 b – швидкість обертання не визначена.

На основі отриманих даних вчені говорять, що доба на планетах e, d та с триває від 3 до 24 годин. Точніше сказати вони не можуть, адже для цього потрібно визначити кут нахилу осі.

Що таке Keck Planet Imager and Characterizer? Це пристрій, що являє собою вдосконалену систему адаптивної оптики телескопа Keck. Це дозволяє отримувати висококонтрастні зображення та спектроскопічні характеристики великих екзопланет з високою роздільною здатністю в середньому інфрачервоному діапазоні.

Вчені Каліфорнійського інституту продовжуватимуть спостереження. Вони не "опускають руки" не дивлячись на те, що у двох екзопланет швидкість обертання не вдалося виміряти, або вдалося виміряти дуже приблизно.

Пристрій KPIC лише нещодавно почав працювати, а вже зміг забезпечити дані з найвищою спектральною роздільною здатністю. Продовжуючи спостереження, науковці хочуть точно виміряти швидкість обертання для планет HR 8799 c та HR 8799 b. Можливо, астрономи дізнаються кут нахилу планет, а це означатиме, що тривалість доби можна буде визначати з більшою точністю.