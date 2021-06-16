Астронавт показав, наскільки швидко рухається МКС на орбіті

Члени експедицій на борту МКС активно публікують свої фотографії у соціальних мережах. Астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке теж займається популяризацією космонавтики. За допомогою фотографії Тома показав, наскільки швидко рухається космічна станція.

Тома Песке дуже активний у соціальних мережах та постійно публікує нові фотографії. 13 червня 2021 року астронавт опублікував нову фотографію, де продемонстрував швидкість руху МКС відносно Землі. Використавши 30-секундну витримку, Тома отримав фотографію Землі, яка в кадрі розмазана, адже камера була орієнтована на МКС. Таким чином, видно, що за 30 секунд Міжнародна космічна станція пролетіла близько 235 кілометрів. Цікаво, що в англомовному підписі до фотографії Тома припустився помилки.

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Помилка астронавта

Орбіта Міжнародної космічної станції пролягає на висоті понад 400 кілометрів над поверхнею Землі. Рухається МКС зі швидкістю близько 7,6 кілометра на секунду. Це рівняється близько 27 600 кілометрам на годину.

У своєму дописі астронавт написав, що швидкість МКС складає 28 800 кілометрів на годину, що значно більше реального значення.

В аналогічному дописі, написаному французькою мовою, Тома пише, що швидкість МКС складає 28 тисяч кілометрів на годину, що дещо ближче до істини.