Microsoft активно працює над великим оновленням для Windows 10, яке чекає на нас вже цього року. Зокрема, як уже повідомлялось, великих змін зазнає саме дизайн системи. Компанія також вирішила переосмислити зовнішній вигляд панелі швидких налаштувань і Центру повідомлень.

Згідно з інформацією, отриманою з тестової версії Windows 10 Preview Build, Action Center в ОС розділений на панель управління і центр повідомлень. Знахідкою поділився портал Windows latest.

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Що відомо

Відкриватися той чи інший розділ буде автоматично в залежності від того, чи є у вас нові сповіщення. Зовнішній вигляд Action Center у Windows 10x та у звичайній версії відрізняється. Але основна логіка структури між обома збережена.



Windows 10X. Актуальна Windows 10. Windows 10 Technical Preview / Фото Windows Latest

Перші зміни в Action Center компанія ввела у Windows 10x. Microsoft прагне мінімізувати відмінності між Windows 10 та Windows 10X.

Згідно з чутками, серйозний редизайн Windows 10 отримає з виходом оновлення Sun Valley, яке представлять у жовтні 2021 року. Крім усього іншого в нову версію додали віджет новин і погоди, завдяки якому користувачі зможуть отримувати актуальну інформацію, не встановлюючи стороннє програмне забезпечення і не запускаючи браузер, а також допрацювали утиліту Windows File Recovery, за допомогою якої можна відновити видалені файли, навіть якщо вони були стерті з "Кошика". Даний інструмент може бути корисним, якщо користувач випадково видалив якісь важливі документи та потрібно їх відновити