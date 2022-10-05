Чергова порція інформації надійшла від авторитетного інсайдера Digital Chat Station. Він заявив, що нинішні 210 ватів не будуть вершиною технології.

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Що відомо

Попри те, що смартфони існують уже не один рік, проблема часу роботи все ще нависає над ними через обмежені розміри. Тому інженери прийшли до того, що основна увага тепер приділяється не розмірам батарей, а можливостям швидкого заряджання.

iQOO 10 Pro, випущений у липні цього року, оснащений надшвидкою зарядкою потужністю 200 ватів, яка може повністю зарядити акумулятор ємністю 4700 міліампер-годин всього за 10 хвилин. Redmi Note 12 Pro+, який вийде у жовтні, найімовірніше підтримуватиме 210-ватну зарядку. Однак цього розробникам, судячи з усього, недостатньо.