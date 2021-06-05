Виявляється, на Android є додатки, які дозволяють перемикатися між різними Bluetooth-пристроями всього лише одним натисканням. Таких додатків досить багато, однак потрібно обрати один, який підходить найкраще.

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Оскільки менеджери Bluetooth пристроїв відрізнятися один від одного доволі суттєво, як за функціоналом, так і за інтерфейсом, ми переглянули найпопулярніші з них і обрали, на наш погляд, найзручніший та логічніший у користуванні – Bluetooth Audio Device Widget.

Як підключати та відключати бездротові навушники чи аудіо-аксесуар

Якщо коротко, то призначення додатку Bluetooth Audio Device Widget полягає у тому, щоб створити кілька віджетів, які відносяться до всіх ваших Bluetooth-пристроїв, розмістити їх на робочому столі, а потім швидко між ними перемикатися в один дотик.

Слід врахувати, що перемикання буде відбуватися лише між аудіо-приладами. Наприклад, використовувати Bluetooth Audio Device Widget для перемикання з навушників на, скажімо, фітнес-браслет неможливо, та й не має сенсу.

Щоб швидко організувати зручне перемикання між власними аудіопристроями через Bluetooth, потрібно виконати кілька не складних кроків:

Завантажте додаток Bluetooth Audio Device Widget з Google Play;

Відкрийте програму і надайте їй необхідні дозволи;

Поверніться на робочий стіл і перейдіть у режим змін (зазвичай це довге натискання на пустому місці робочого столу);

Відкрийте вкладку з віджетами і знайдіть віджет Bluetooth Audio Device Widget;

Виберіть пристрої, віджети яких хочете розмістити на робочому столі, і натисніть на синю стрілку.



Додаємо віджет на головний екран / Фото 24 канал

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Як працює швидке перемикання між Bluetooth-пристроями

Якщо все зроблено правильно, на робочому столі повинно з'явитися стільки віджетів, скільки є аудіопристроїв, сполучених з вашим смартфоном. Ви можете залишити на робочому столі лише ті віджети які вам потрібні, наприклад навушники та bluetooth-колонку, для швидкого перемикання вдома.

Тепер, коли вам буде потрібно переключитися між ними, ви просто натиснете на потрібний віджет, і смартфон автоматично змінить з'єднання. Таким же чином можна просто відключатися від аксесуара, якщо є необхідність припинити відтворення музики чи подкасту.



Зручне перемикання між аудіопристроями на робочому столі / Фото 24 канал

Важливий момент. Bluetooth Audio Device Widget може перемикатися між різними Bluetooth-пристроями лише у тому випадку, якщо вони були раніше підключені до смартфона. У іншому випадку вони не з'являться у списку сполучених і навіть з самого додатка ви не зможете вибрати новий ґаджет для відтворення.

Для зручності користувачів на віджеті буде розташовуватися іконка з поточним зарядом пристрою або додатковими подробицями, якщо колонка або аудіосистема, наприклад, не мають вбудованого акумулятора, а живлення відбувається від електромережі або зовнішньої батареї, як у випадку з автомобільними аудіосистемами.