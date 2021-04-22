Швейцарці розробили конкурента робопсу від Boston Dynamics

Швейцарська компанія ANYbotics створила свій аналог відомого робота Spot. Це теж чотириногий робот на ім'я ANYmal. Він призначений для інспектування таких місць, де присутність людини на об'єкті є небажаною чи небезпечною.

Робот отримав низку різних датчиків для інспекції, зокрема оптичні, акустичні та теплові сенсори. Також є вбудована камера, що має функції віддаленого панорамування і нахилу для кращого огляду місцевості.

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Що ще відомо про ANYbotics

ANYmal здатний підніматися по сходах, а також проходити у тих ділянках, на яких складно підібратися за допомогою колісної техніки або ж людині.

Цікаво, що виконувати завдання робот може автономно, а також самостійно повертатися до своєї зарядної док-станції, коли батарея розрядиться.

Робот ANYmal: дивіться відео

Наразі робот перебуває на стадії пілотного запуску. Він вже відкритий для попередніх замовлень. Очікується, що поставки пристроїв почнуться в другій половині 2021 року.

Компанія також пропонує допомогу з налаштуванням, щоб клієнти швидше освоїлися.