У швейцарської мумії знайшли трьох живих родичів

Команда генетиків провела аналіз мітохондріальної ДНК мумії зі Швейцарії. На їхній подив у померлої сотні років тому жінки знайшлися живі сьогодні родичі.

Мумію Анни Катаріни Бішофф виявили у 1975 році під час реставрації церкви Barfüsser, що у Базелі. Тоді, 20 жовтня, робочі виявили комору з цегляними стінами, в якій на купі кісток лежали дві добре збережені труни. В одній з них знаходився скелет, а в іншій – мумія, яка пізніше стане відома як Пані, або Мумія церкви Барфюссера. Близьке до вівтаря розташування вказувало на високий статус Анни Бішофф за її життя. Дослідити її останки взялася Христина Вурст із центру Eurac Research спільно з колегами з Італії та Швейцарії.

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Мумія церкви Барфюссера

Анна Катаріна Бішофф народилася у 1719 році, а померла у 1787 році в Базелі. Вона була дружиною пастора Лукаса Гернлера. У шлюбі народила сімох дітей, тільки двоє з яких вижили. Жінка мала малий зріст – всього 142 сантиметри, а складки шкіри вказували на її повне тіло. Дослідження показали, що труп муміфікувався завдяки сульфіду ртуті, виявленому по всьому тілу, а особливо в легенях, а також умовам всередині труни та похоронної камери.



Тут знайшли мумію Анни Бішофф / Фото Adrian Michael

Про що дізналися дослідники

Спочатку науковцям вдалося завдяки аналізу історичних документів прослідкувати генеалогічне дерево Анни Бішофф по материнській лінії на сім поколінь назад, до 1512 року, коли народилася Юстина Фробен.

Безперервна материнська лінія Юстини охоплює 15 поколінь і веде до брата й сестри, що народилися в Базелі в 1928 і 1938 роках.

Крім того, третім потенційним родичем виявився житель Огайо, материнська лінія якого сходить до сестри Анни Бішофф. Один з предків цього чоловіка емігрував до США у XIX сторіччі.

На основі цих даних провели відповідні аналізи ДНК, підтвердивши результати: ці троє є далекими родичами Анни Катаріни Бішофф.

Зразки ДНК сімей були проаналізовані та показали збіг з ДНК мумії у понад 99,8 відсотка.

Прямий зв'язок через зятя Анни Катаріни Бішофф приводить також до британського політика Бориса Джонсона, який сьогодні обіймає посаду Прем'єр-міністра Великої Британії, про що було відомо раніше.

Наявність Меркурію в тканинах тіла вказувало на те, що за життя Анна пройшла через інгаляційну терапію ртуттю. Під час процесу людину поміщали в спеціальну камеру, де вона вдихала випари ртуті. Цю процедуру застосовували для лікування тяжких випадків сифілісу. Вчені, на жаль, не можуть сказати, що саме стало причиною смерті Анни: хвороба чи її лікування.