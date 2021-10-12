Мумію Анни Катаріни Бішофф виявили у 1975 році під час реставрації церкви Barfüsser, що у Базелі. Тоді, 20 жовтня, робочі виявили комору з цегляними стінами, в якій на купі кісток лежали дві добре збережені труни. В одній з них знаходився скелет, а в іншій – мумія, яка пізніше стане відома як Пані, або Мумія церкви Барфюссера. Близьке до вівтаря розташування вказувало на високий статус Анни Бішофф за її життя. Дослідити її останки взялася Христина Вурст із центру Eurac Research спільно з колегами з Італії та Швейцарії.

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Мумія церкви Барфюссера

Анна Катаріна Бішофф народилася у 1719 році, а померла у 1787 році в Базелі. Вона була дружиною пастора Лукаса Гернлера. У шлюбі народила сімох дітей, тільки двоє з яких вижили. Жінка мала малий зріст – всього 142 сантиметри, а складки шкіри вказували на її повне тіло. Дослідження показали, що труп муміфікувався завдяки сульфіду ртуті, виявленому по всьому тілу, а особливо в легенях, а також умовам всередині труни та похоронної камери.



Тут знайшли мумію Анни Бішофф / Фото Adrian Michael

Наявність Меркурію в тканинах тіла вказувало на те, що за життя Анна пройшла через інгаляційну терапію ртуттю. Під час процесу людину поміщали в спеціальну камеру, де вона вдихала випари ртуті. Цю процедуру застосовували для лікування тяжких випадків сифілісу. Вчені, на жаль, не можуть сказати, що саме стало причиною смерті Анни: хвороба чи її лікування.

Про що дізналися дослідники