Повідомляється, що компанія Destinus змогла залучити 29 мільйонів доларів (26,8 мільйона швейцарських франків) під час раунду фінансування. Кошти швейцарський стартап використає, щоб продовжити роботи над водневими реактивними двигунами, які будуть використовуватися на гіперзвуковому літаку Hyperplane.

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Схема польоту гіперзвукового літака Hyperplane / Фото Destinus

Детальніше за літак Hyperplane

Літак Hyperplane буде здійснювати зліт та приземлення на звичайній злітно-посадковій смузі – лише там має бути необхідна інфраструктура та спеціалісти для дозаправляння й обслуговування. Після того, як апарат злетів й покинув контрольований повітряний простір, вмикаються реактивні двигуни, які працюють на кріогенному водневому паливі.

Комбінація потужних ракетних двигунів та великої висоти забезпечить розгін до надзвукових швидкостей – 18 300 кілометрів на годину, а основна протяжність маршруту розташована на висоті 60 – 70 кілометрів у мезосфері. Наприклад, відстань між Дубаєм та Токіо (понад 20 тисяч кілометрів) такий літак зможе подолати приблизно за 1 годну 15 хвилин, а звичайному літаку необхідно близько 9 годин на це. Поки що планується, що Hyperplane буде здійснювати вантажні перевезення.

Це важливо! У компанії Destinus планують здійснити перші тестові гіперзвукові польоти у найближчі 12 – 18 місяців, тобто наприкінці 2022 року та у 2023 році.

Хто інвестував у Destinus

Conny & Co – швейцарська інвестиційна компанія.

Quiet Capital та Liquid2 Ventures із Сан-Франциско, США.

One Way Ventures з Бостона, США.

Cathexis Ventures з Г'юстона, США.

Ace & Company з Женеви, Швейцарія.

Слід зазначити, що Destinus не єдині, хто має плани використовувати гіперзвукові апарати для швидкого доставляння вантажів чи людей на Землі: