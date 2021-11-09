У Швейцарії виявили місце битви римлян та ретів: що цікавого там знайшли археологи

Швейцарські археологи обстежили ділянку в районі ущелини Крап-Сес, де два роки тому дослідник-аматор виявив давньоримський кинджал. Виявилося, що на цьому місці близько 15 років до нашої ери розгорталася битва між римлянами та ретами, на що вказали численні артефакти: взуттєві цвяхи, монети та фрагменти озброєння.

Хто такі рети

Близько VI століття до нашої ери у долинах Західних та Центральних Альп сформувалася археологічна культура Фрітценс-Санцено, яку вчені пов'язують із давніми племенами ретів. Походження ретів досі залишається предметом суперечок.

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Частина дослідників пов'язує їх з етрусками, інші припускають, що вони виникли внаслідок змішування кельтського та іллірійського населення. Господарство ретів ґрунтувалося на розведенні худоби. У деяких родючих полонинах вирощувався виноград, вино з якого цінувалося в Італії. Крім того, вони продавали смолу, мед, віск та сир.

У 15-13 роках до нашої ери римляни підкорили ретів. Їхні території не мали великої економічної цінності, проте через них проходили зручні маршрути для вторгнення до Італії з півночі. Чимало ретів виявилися знищені чи продані у рабство, інші були зобов'язані сплачувати податки Риму. Однак до середини I століття нашої ери Реція не була повноцінною римською провінцією, а виступала як військовий округ.



Провінція Реція у 15-13 роках до нашої ери / Wikimedia Commons

Що знайшли археологи

Вчені з Базельського університету спільно з федеральним урядом Швейцарії й кантоном Граубюнден провели розкопки в районі ущелини Крап-Сес, де два роки тому археолог-аматор Лукас Шмід виявив римський кинджал, що добре зберігся.

Дослідники вивчили ділянку площею 7000 квадратних метрів за допомогою металошукачів та виявили сотні давньоримських артефактів. Головний археолог кантону Граубюнден Томас Райтмайєр повідомив, що серед знахідок виявилися численні взуттєві цвяхи, монети, фрагменти озброєння, наприклад пращі та щити.

Петер Шварц з Базельського університету розповів, що, мабуть, на цьому місці розгорталася битва між місцевими жителями та римлянами. Судячи зі знахідок, римляни обстріляли позиції противників із пращ та катапульт, після чого розпочали атаку на позиції ретів. Археологам поки що не вдалося знайти жодного поховання, а також встановити точне датування, хоча вони припускають, що бій міг статися близько 15 років до нашої ери.