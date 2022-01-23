Римляни славилися не лише легіонами, війнами та акведуками. Латиняни досягнули значних успіхів в організації розважальних заходів. А для таких заходів як ніщо інше підійдуть амфітеатри, які споруджувалися мало не повсюдно. Один з них виявили у Швейцарії.

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Овал стіни виявленого амфітеатру / Фото Kanton Aargau

Детальніше про римський амфітеатр

Містечко Кайзеравгуст розташоване на узбережжі Рейну, прямо на кордоні між Швейцарією та Німеччиною. Раніше там розташовувалася римська колонія Аугуста-Рауріка.

Локація, де виявили амфітеатр розташована прямо на узбережжі Рейну. Там базувався Базельський клуб греблі й під час робіт з побудови нового елінгу була виявлена стіна. Її овал має довжину 50 метрів та ширину 40 метрів. Також були виявлені великі ворота на півдні від знахідки та залишки іншого входу на західній стороні амфітеатру.

Внутрішні стіни арени були облицьовані тонкою штукатуркою. Глядачі сиділи на дерев'яних трибунах – про що свідчить відбиток отворів для дерев'яних стовпів. В амфітеатрі проводилися гладіаторські бої та "полювання" на тварин. Цікаво, що зовсім неподалік, менш як за кілометр, розташований інший римський амфітеатр.

Багаті знахідки римської доби та кілька амфітеатрів свідчить, що давнє римське поселення було не лише фортецею на кордоні Імперії, а й виконувало важливі адміністративно-економічні функції. Нововідкрита арена датується приблизно IV століттям нашої ери.