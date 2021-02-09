Вчені з Швейцарської Федеральної політехнічної школи Лозанни розробили сенсор для вимірювання рівня тривожності людини на основі моніторингу концентрації гормону стресу кортизолу в організмі. Вони сконструювали датчик, призначений для постійного носіння на тілі і оперативного вимірювання рівня стресу.

Стрес, тривога і депресія більше не належать до станів, які можна оцінити лише суб'єктивно. Тепер їх можна буде виміряти кількісно.

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Як працює технологія

Основою технології є аналіз складу поту людини – він містить всі біомаркери стану організму. Питання лише в тому, як саме їх вимірювати. Базова методика для роботи з кортизолом була розроблена в Стенфордському університеті ще кілька років тому. Тоді це був пластир зі спеціальним складом, який потрібно було прикласти до вологої від поту шкіри, щоб отримати миттєву оцінку рівня кортизолу.

Швейцарські вчені пішли далі та розробили сенсор, який вимірює рівень кортизолу в реальному часі та на постійній основі. Це стало можливим завдяки застосуванню надчутливого електрода з графена, розміщеного всередині такого ж пластиру, який приклеюється на шкіру. Його можна носити необмежено довго і збирати дані за тривалі проміжки часу, щоб потім зіставити їх з конкретними подіями в житті людини й виявити фактори стресу.

Ключовою перевагою технології є саме можливість детально відстежувати коливання рівня кортизолу, який природним шляхом сильно варіюється протягом доби. Також коливання гормонального рівня вказують на фізіологічні відхилення, а не тільки на емоційні переживання, тому їх аналіз – справа вельми непроста навіть для фахівців.

Сенсор вже пройшов лабораторні випробування і тепер відправляється в лікарні Лозанни для тестування на реальних пацієнтах зі стресовими розладами.