У Швеції виявили середньовічний корабель, що зазнав аварії

Відшукати місця, де середньовічні кораблі зазнали катастрофічної аварії – це велика вдача для дослідників. Цього разу таке місце вдалося виявити на території Швеції, біля маленького острова.

Затонуле середньовічне судно виявили на дні моря поблизу невеликого острова Dyngö, що розташований неподалік поселення Fjällbacka, провінція Богуслен, регіон Йоталанд. Відшукали корабель завдяки підводній експедиції, яку організував Гетеборзький університет. Там хотіли дізнатися більше про відомі затонулі кораблі в цьому регіоні. Але в результаті відкрили зовсім нове судно.

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Підводний археолог біля острова Dyngö / Фото University of Gothenburg

Детальніше про знахідку

Досліджуючи морське дно, археологи натрапили не невідомий раніше затонулий корабель. Ретельно вивчивши його, спеціалісти виявили, що довжина збереженої частини корпусу судна становить 10 метрів, а ширина – 5 метрі. Вчені припускають, що "за життя" корабель мав довжину до 20 метрів.

Також науковці встановили, що цей корабель належить до типу, який називався "ког" – це були однощоглові судна, які використовували з XII століття, у добу Середньовіччя.

Провівши аналіз деревини корпусу, спеціалісти виявили, що він був зроблений з міцного дуба, який зрубали між 1233 роком та 1240 роком на території Західної Німеччини.

На корпусі археологи виявили свідчення потужної пожежі, яка, ймовірно, й згубила судно. Вчені припускають, що це могла бути звичайна аварія, або ж на корабель напали пірати, які у ті давні часи займалися активною грабіжницькою діяльністю на півдні Швеції.

Можливо, знахідка містить цінні артефакти, які б розширили розуміння істориків про Середньовіччя та його культуру. Проте подальші дослідження потребують фінансів, яких Університет поки не має.