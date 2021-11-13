У Швеції створили рослини, здатні накопичувати електрику в коренях та передавати її

Нове дослідження продемонструвало, що коріння рослин можна зробити накопичувачами енергії. Процес вимагає поливати рослини спеціальним розчином, щоб їх коріння стало електропровідним.

За роботу відповідальна команда вчених Лабораторії органічної електроніки зі шведського університету Лінчепінга. Зокрема доктор Елені Ставрініду та аспірантка Даніела Паркер.

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Що відомо

У 2015 році команда створила електричні ланцюги в судинній тканині троянд шляхом додавання в рослини провідного полімеру PEDOT, який потім використовувався для формування транзисторів.

У 2017 році вчені ввели замість нього так званий кон'югований олігомер ETE-S, що утворив полімери всередині рослини, які перетворилися в електричні провідники, здатні накопичувати енергію.



Вчені-дослідниці, які працювали над технологією, тримають біогібридну рослину / Фото Linköping University

На перших етапах робота велася зі зрізаними рослинами, живучість яких була досить короткою.

В останньому експерименті брала участь вже звичайна, вирощена з насіння квасоля, яку поливали розчином з олігомерами.

Бобова рослина Phaseolus vulgaris полімеризувала кон'юговані олігомери ETE-S в природному порядку.



Коріння рослин, здатних накопичувати енергію / Фото Linköping University

Суперконденсатори на основі провідних полімерів і целюлози є екологічно чистою альтернативою для зберігання енергії, яка є водночас дешевою і масштабованою,

– говорить Елені Ставрініду .

В результаті на коренях утворилася провідна полімерна плівка і вся коренева система перетворилася в мережу провідників, які залишалися електрично активними протягом понад чотирьох тижнів. Коріння-конденсатори діяло як електроди під час заряджання й розрядки. При цьому жива рослина виявилася здатною зберігати у 100 разів більше енергії, ніж його зрізані попередники, а роль електропроводу, судячи з усього, ніяк не впливала на добробут саджанця.

Результати, опубліковані в науковому журналі Materials Horizons, мають велике значення не тільки для розробки стійких систем зберігання енергії, але і для розробки нових біогібридних систем, таких як функціональні матеріали та композити. Електронне коріння також є важливим внеском у розвиток безперебійного зв'язку між електронними та біологічними системами.