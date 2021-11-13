За роботу відповідальна команда вчених Лабораторії органічної електроніки зі шведського університету Лінчепінга. Зокрема доктор Елені Ставрініду та аспірантка Даніела Паркер.

Цікаво Мікробні ігри: Білл Гейтс передбачив людству загрозу страшнішу, ніж COVID-19

Що відомо

У 2015 році команда створила електричні ланцюги в судинній тканині троянд шляхом додавання в рослини провідного полімеру PEDOT, який потім використовувався для формування транзисторів.

У 2017 році вчені ввели замість нього так званий кон'югований олігомер ETE-S, що утворив полімери всередині рослини, які перетворилися в електричні провідники, здатні накопичувати енергію.



Вчені-дослідниці, які працювали над технологією, тримають біогібридну рослину / Фото Linköping University

На перших етапах робота велася зі зрізаними рослинами, живучість яких була досить короткою.

В останньому експерименті брала участь вже звичайна, вирощена з насіння квасоля, яку поливали розчином з олігомерами.

Бобова рослина Phaseolus vulgaris полімеризувала кон'юговані олігомери ETE-S в природному порядку.



Коріння рослин, здатних накопичувати енергію / Фото Linköping University

Суперконденсатори на основі провідних полімерів і целюлози є екологічно чистою альтернативою для зберігання енергії, яка є водночас дешевою і масштабованою,

– говорить Елені Ставрініду .

В результаті на коренях утворилася провідна полімерна плівка і вся коренева система перетворилася в мережу провідників, які залишалися електрично активними протягом понад чотирьох тижнів. Коріння-конденсатори діяло як електроди під час заряджання й розрядки. При цьому жива рослина виявилася здатною зберігати у 100 разів більше енергії, ніж його зрізані попередники, а роль електропроводу, судячи з усього, ніяк не впливала на добробут саджанця.

Результати, опубліковані в науковому журналі Materials Horizons, мають велике значення не тільки для розробки стійких систем зберігання енергії, але і для розробки нових біогібридних систем, таких як функціональні матеріали та композити. Електронне коріння також є важливим внеском у розвиток безперебійного зв'язку між електронними та біологічними системами.