Шведська компанія Tele2 припинить надавати ліцензію на бренд однойменному російському оператору

Шведська Tele2 AB заявила, що не буде продовжувати ліцензію на використання свого бренду російському оператору. Про це заявив віцепрезидент компанії Віктор Уолстрем.

Крім того, материнська компанія наразі вивчає можливість дострокового розірвання договору. 24 канал дізнавався про тонкощі ситуації.

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Що відомо

Компанія Tele2 вийшла на ринок Росії у листопаді 2001 року. Згодом вона продала увесь місцевий бізнес банку ВТБ, але умови договору передбачали збереження назви бренду за новим власником на 10 років. У 2020 році 100% акцій отримав Ростелеком, причому дія договору про використання бренду була збережена.

Цей договір про бренд спливає у березні 2023 року, тобто через рік.

Компанія вже заявила, що однозначно не стане підписувати новий, а зараз вивчає можливі способи та наслідки дострокового розірвання старого.

Сама ж російська "дочка" Tele2 у коментарі пропагандистам видання ТАСС каже, що не бачить підстав для припинення надання ліцензії та не веде наразі жодних комунікацій зі шведською компанією з цього питання.